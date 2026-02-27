A- A+

BRASIL Calendário Bolsa Família 2026: veja quando começam os pagamentos de março Pagamentos do Bolsa Família em março de 2026 começam no dia 18 para beneficiários com NIS de final 1

Os pagamentos do Bolsa Família em março de 2026 começam no dia 18. Os repasses, que beneficiam milhões de famílias brasileiras, seguem o cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja quem recebe primeiro.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março 2026:

18 de março: NIS final 1

19 de março: NIS final 2

20 de março: NIS final 3

23 de março: NIS final 4

24 de março: NIS final 5

25 de março: NIS final 6

26 de março: NIS final 7

27 de março: NIS final 8

30 de março: NIS final 9

31 de março: NIS final 0

Em 2026, a previsão de pagamentos é:

Janeiro: de 19/01 a 30/01;

Fevereiro: de 12/02 a 27/02;

Março: de 18/03 a 31/03;

Abril: de 16/04 a 30/04;

Maio: de 18/05 a 29/05;

Junho: de 17/06 a 30/06;

Julho: de 20/07 a 31/07;

Agosto: de 18/08 a 31/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Calendário completo de pagamentos do Bolsa Família em 2026

Confira o calendário de 2026

Final do NIS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1 19 12 18 16 18 17 20 18 17 19 16 10 2 20 13 19 17 19 18 21 19 18 20 17 11 3 21 18 20 20 20 19 22 20 21 21 18 14 4 22 19 23 22 21 22 23 21 22 22 19 15 5 23 20 24 23 22 23 24 24 23 23 23 16 6 26 23 25 24 25 24 27 25 24 26 24 17 7 27 24 26 27 26 25 28 26 25 27 25 18 8 28 25 27 28 27 26 29 27 28 28 26 21 9 29 26 30 29 28 29 30 28 29 29 27 22 0 30 27 31 30 29 30 31 31 30 30 30 23

Fonte: MDS

Benefício

Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.





No mês de dezembro de 2025, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Manter crianças e adolescentes na escola

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)

Manter as carteiras de vacinação atualizadas

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.

Veja também