Calendário Bolsa Família 2026: veja quando começam os pagamentos de março
Pagamentos do Bolsa Família em março de 2026 começam no dia 18 para beneficiários com NIS de final 1
Os pagamentos do Bolsa Família em março de 2026 começam no dia 18. Os repasses, que beneficiam milhões de famílias brasileiras, seguem o cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja quem recebe primeiro.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março 2026:
18 de março: NIS final 1
19 de março: NIS final 2
20 de março: NIS final 3
23 de março: NIS final 4
24 de março: NIS final 5
25 de março: NIS final 6
26 de março: NIS final 7
27 de março: NIS final 8
30 de março: NIS final 9
31 de março: NIS final 0
Em 2026, a previsão de pagamentos é:
Janeiro: de 19/01 a 30/01;
Fevereiro: de 12/02 a 27/02;
Março: de 18/03 a 31/03;
Abril: de 16/04 a 30/04;
Maio: de 18/05 a 29/05;
Junho: de 17/06 a 30/06;
Julho: de 20/07 a 31/07;
Agosto: de 18/08 a 31/08;
Setembro: de 17/09 a 30/09;
Outubro: de 19/10 a 30/10;
Novembro: de 16/11 a 30/11;
Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Calendário completo de pagamentos do Bolsa Família em 2026
Confira o calendário de 2026
|Final do NIS
|Jan
|Fev
|Mar
|Abr
|Mai
|Jun
|Jul
|Ago
|Set
|Out
|Nov
|Dez
|1
|19
|12
|18
|16
|18
|17
|20
|18
|17
|19
|16
|10
|2
|20
|13
|19
|17
|19
|18
|21
|19
|18
|20
|17
|11
|3
|21
|18
|20
|20
|20
|19
|22
|20
|21
|21
|18
|14
|4
|22
|19
|23
|22
|21
|22
|23
|21
|22
|22
|19
|15
|5
|23
|20
|24
|23
|22
|23
|24
|24
|23
|23
|23
|16
|6
|26
|23
|25
|24
|25
|24
|27
|25
|24
|26
|24
|17
|7
|27
|24
|26
|27
|26
|25
|28
|26
|25
|27
|25
|18
|8
|28
|25
|27
|28
|27
|26
|29
|27
|28
|28
|26
|21
|9
|29
|26
|30
|29
|28
|29
|30
|28
|29
|29
|27
|22
|0
|30
|27
|31
|30
|29
|30
|31
|31
|30
|30
|30
|23
Fonte: MDS
Benefício
Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.
Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.
Leia também
• Comprovantes para Imposto de Renda devem ser enviados até esta sexta
• Calendário Bolsa Família 2026 fevereiro: pagamentos entram na última semana; veja quem recebe
• Calendário PIS/Pasep 2026: veja datas de pagamentos e como fazer consulta ao abono salarial
No mês de dezembro de 2025, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.
Quem pode receber o Bolsa Família?
A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.
Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.
Os beneficiários também precisam:
Manter crianças e adolescentes na escola
Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)
Manter as carteiras de vacinação atualizadas
Onde se cadastrar?
Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.
Como sacar o Bolsa Família?
Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.
Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.