Calendário Bolsa Família 2026: veja quem ainda recebe em janeiro
Pagamentos de janeiro do Bolsa Família 2026 seguem para o grupo com NIS final 6. O cronograma continua até o dia 30
O calendário do Bolsa Família 2026 entra em sua última semana de pagamentos em janeiro.
Nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a Caixa Econômica Federal libera o benefício para quem possui o NIS final 6.
Os repasses seguem de forma escalonada até a próxima sexta-feira, dia 30.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro 2025:
- 19 de janeiro - NIS final 1
- 20 de janeiro - NIS final 2
- 21 de janeiro - NIS final 3
- 22 de janeiro - NIS final 4
- 23 de janeiro - NIS final 5
- 26 de janeiro - NIS final 6
- 27 de janeiro - NIS final 7
- 28 de janeiro - NIS final 8
- 29 de janeiro - NIS final 9
- 30 de janeiro - NIS final 0
Em 2026, a previsão de pagamentos é:
- Janeiro: de 19/01 a 30/01;
- Fevereiro: de 12/02 a 27/02;
- Março: de 18/03 a 31/03;
- Abril: de 16/04 a 30/04;
- Maio: de 18/05 a 29/05;
- Junho: de 17/06 a 30/06;
- Julho: de 20/07 a 31/07;
- Agosto: de 18/08 a 31/08;
- Setembro: de 17/09 a 30/09;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Benefício
Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.
Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.
No mês de dezembro de 2025, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.
Quem pode receber o Bolsa Família?
A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.
Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.
Os beneficiários também precisam:
- Manter crianças e adolescentes na escola
- Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)
- Manter as carteiras de vacinação atualizadas
Onde se cadastrar?
Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.
Como sacar o Bolsa Família?
Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.
Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.