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Calendário Bolsa Família em agosto 2026: confira datas de pagamentos

Veja o calendário oficial do Bolsa Família de agosto de 2026. Confira as datas de pagamento por final do NIS

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Calendário Bolsa Família em agosto 2026: confira datas de pagamentosCalendário Bolsa Família em agosto 2026: confira datas de pagamentos - Foto: Lyon Santos/ MDS

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2026 começa no dia 18. Os repasses são feitos de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para os beneficiários com NIS final 1, o valor fica disponível no primeiro dia de pagamentos, enquanto o cronograma segue até o dia 31 de julho para quem possui NIS final 0.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto 2026:

Em 2026, a previsão de pagamentos é:

Benefício
Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.

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Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No mês de dezembro de 2025, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.

Quem pode receber o Bolsa Família?
A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Onde se cadastrar?
Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?
Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.

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