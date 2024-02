Calendário Concurso da Caixa 2024: inscrições, provas, resultados e convocações dos aprovados

A- A+

A Caixa Econômica Federal divulgou dois editais para concurso público com 4.050 vagas no país. Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915. Há oportunidades para ensino médio e superior. As inscrições serão abertas às 10h do dia 29 de fevereiro até 16h de 25 de março.

Concurso da Caixa 2024

Calendário do Concurso da Caixa 2024

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março

29 de fevereiro a 25 de março Realização das provas (primeira e segunda etapas): 26 de maio.

26 de maio. Divulgação de resultados: a partir de agosto

a partir de agosto Prazo de convocação dos aprovados: o concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano. A chamada dos candidatos vai ocorrer dentro deste período.

Como se inscrever no concurso da Caixa 2024?

As inscrições devem ser feitas no site da organizadora da seleção, a Fundação Cesgranrio.

Os candidatos deverão selecionar um polo, mas não poderão escolher uma cidade ou unidade específica da Caixa dentro dele.

Para os cargos de nível superior, há vagas somente em capitais. Sendo assim, as próprias capitais de cada UF são os polos de trabalho e poderão ser selecionadas diretamente pelos candidatos no momento da inscrição.

Qual o valor da taxa de inscrição para o concurso da Caixa?

As taxas de inscrição serão de R$ 50, para posições de nível médio, e R$ 65 para as de nível superior.

Até quando a isenção pode ser solicitada no concurso da Caixa?

Solicitações de isenção de pagamento de taxa deverão ser feitas até 7 de março.

Vagas para concurso da Caixa

A maior parte das vagas é para ensino médio, e o concurso terá cotas para deficientes (6%) e negros (20%).

Veja abaixo o número de postos de trabalho que serão abertos, incluindo cadastro de reserva, e os salários iniciais:

Vagas para ensino médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas para ensino superior

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Além do salário, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

auxílio-alimentação e refeição - R$1.014,42;

auxílio cesta alimentação - R$799,38;

13º cesta alimentação - R$799,38;

auxílio creche/auxílio babá - R$602,81;

assistência à saúde; e

previdência complementar.

Todos os candidatos serão avaliados, em primeira etapa, por prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

A segunda etapa será prova de redação, para vagas de nível médio, e prova dissertativa, para as oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, haverá ainda prova de títulos.

O que estudar para o Concurso da Caixa?

Técnico bancário novo

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Bancários (15), Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (5), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5), Atendimento Bancário (10).

Segunda etapa: prova de redação.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.



Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Tecnologia da Informação (30), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5).

Segunda etapa: prova de redação.

Médico do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Médicos Gerais (10), Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador (15), Legislação Específica (10), Auditoria Médica e Plano de Saúde (5).

Segunda etapa: prova discursiva.

Engenheiro de segurança do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Saúde e Segurança no Trabalho (40).

