A- A+

BRASIL "Calendário da PEC 6x1 segue inalterado", diz Motta após envio de novo projeto pelo governo Presdiente da Câmara afirmou que a tramitação da propostaestá mantida, com votação na CCJ na quarta-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou na noite desta terça-feira que o cronograma de tramitação da PEC do fim da escala 6x1 “segue inalterado”, mesmo após o envio de um novo projeto sobre o tema pelo governo Lula.

Poucas horas antes da declaração de Motta, o governo formalizou o envio de um projeto de lei por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU). O texto será enviado com urgência constitucional, ou seja, tem um prazo de 45 dias para que seja analisado pelos deputados antes de travar a pauta.

Apesar do anúncio do Executivo, Motta manteve o que já vinha dizendo há dias, confirmando que a PEC seguirá tramitando normalmente até segunda ordem. A Comissão de Constituição e Justica (CCJ) da Casa votará um parecer do relator Paulo Azi (União Brasil-BA) amanhã.

— Eu já tenho um calendário estabelecido pra PEC e nós vamos seguir com esse calendário. Inclusive amanhã ela vai ser votada na CCJ —, afirmou.

O presidente da Câmara disse também que não tem previsão de data para a votação e que, assim como é um "direito do presidente mandar um projeto", também é um direito da "Casa analisar no momento em que acha que deve analisar".





Motta esteve nesta terça-feira com o presidente Lula (PT) durante um almoço e eventos no Palácio do Planalto, e o projeto da escala 6x1 foi tratado entre ambos. Lula afirmou na oportunidade que enviaria em breve o projeto do governo, e reiterou que o assunto é de importância pessoal para ele por se tratar da defesa de trabalhadores.

Segundo Motta, não é possível que ambos os projetos tramitem concomitantemente na Cãmara por se tratarem de dois textos difertenes, uma Proposta de Emenda à Constituição, e o outro, um projeto de lei.

— O presidente hoje no almoço me comunicou que estaria enviando o projeto que pela história dele no movimento sindical e a prerrogativa que ele tinha que queria encaminhar a casa. Eu fiquei de conversar com os líderes — disse.

Ainda assim, disse a interlocutores que durante a reunião com Lula informou o presidente de que, quando o projeto fosse enviado pelo Executivo, ele iria tratar disso com os líderes partidários.

Segundo Motta, uma reunião de líderes está prevista para esta quarta-feira, quando o assunto deve ser tratado.

Veja também