Calendário de 2026 terá 11 feriados prolongados e deve impulsionar turismo

O ano de 2026 reserva 11 feriados prolongados no calendário oficial brasileiro. As datas caem próximas a finais de semana, permitindo emendas que devem beneficiar trabalhadores e impulsionar setores ligados ao turismo, como hotéis, pousadas, restaurantes e companhias aéreas.

Ao todo, serão 11 oportunidades de descanso distribuídas ao longo do ano. O calendário inclui o Carnaval, entre os dias 16 e 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira), a Semana Santa, de 3 a 5 de abril (sexta a domingo), Tiradentes, em 21 de abril (terça-feira), e o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (sexta-feira). Em Pernambuco, ainda há o feriado da Data Magna, no dia 6 de março (sexta-feira).

O mês de junho terá Corpus Christi entre os dias 4 e 7 (quinta a domingo). Já no segundo semestre, o calendário prevê a Independência do Brasil, em 7 de setembro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro (segunda-feira), Finados, em 2 de novembro (segunda-feira), e a Proclamação da República, em 15 de novembro (domingo, com possibilidade de emenda na segunda). O período de festas de fim de ano terá Natal em 25 de dezembro (sexta-feira) e Ano Novo em 1º de janeiro de 2027 (quinta-feira, emendando com a sexta).

Especialistas do setor avaliam que os feriados prolongados têm impacto direto no turismo interno. Destinos como o litoral brasileiro, as cidades históricas de Minas Gerais e a Serra Gaúcha devem registrar aumento na procura. Pacotes internacionais de curta duração, como Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, também devem atrair brasileiros que buscam viagens rápidas.

Além do aspecto econômico, os feriados prolongados representam uma oportunidade de descanso para os trabalhadores. A recomendação dos especialistas é de que o planejamento seja feito com antecedência. Reservar hospedagem e passagens meses antes pode garantir preços mais acessíveis e evitar lotação nos destinos mais procurados. Também são indicadas opções próximas, em cidades localizadas até 300 quilômetros dos grandes centros, que permitem viagens curtas sem custos elevados.



