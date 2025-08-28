Qui, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Feriadão

Calendário de 2026 terá 11 feriados prolongados e deve impulsionar turismo

Pacotes nacionais e internacionais devem registrar alta procura ao longo do ano

Reportar Erro
TurismoTurismo - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ano de 2026 reserva 11 feriados prolongados no calendário oficial brasileiro. As datas caem próximas a finais de semana, permitindo emendas que devem beneficiar trabalhadores e impulsionar setores ligados ao turismo, como hotéis, pousadas, restaurantes e companhias aéreas.

Ao todo, serão 11 oportunidades de descanso distribuídas ao longo do ano. O calendário inclui o Carnaval, entre os dias 16 e 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira), a Semana Santa, de 3 a 5 de abril (sexta a domingo), Tiradentes, em 21 de abril (terça-feira), e o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (sexta-feira). Em Pernambuco, ainda há o feriado da Data Magna, no dia 6 de março (sexta-feira). 

O mês de junho terá Corpus Christi entre os dias 4 e 7 (quinta a domingo). Já no segundo semestre, o calendário prevê a Independência do Brasil, em 7 de setembro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro (segunda-feira), Finados, em 2 de novembro (segunda-feira), e a Proclamação da República, em 15 de novembro (domingo, com possibilidade de emenda na segunda). O período de festas de fim de ano terá Natal em 25 de dezembro (sexta-feira) e Ano Novo em 1º de janeiro de 2027 (quinta-feira, emendando com a sexta).

Especialistas do setor avaliam que os feriados prolongados têm impacto direto no turismo interno. Destinos como o litoral brasileiro, as cidades históricas de Minas Gerais e a Serra Gaúcha devem registrar aumento na procura. Pacotes internacionais de curta duração, como Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, também devem atrair brasileiros que buscam viagens rápidas.

Além do aspecto econômico, os feriados prolongados representam uma oportunidade de descanso para os trabalhadores. A recomendação dos especialistas é de que o planejamento seja feito com antecedência. Reservar hospedagem e passagens meses antes pode garantir preços mais acessíveis e evitar lotação nos destinos mais procurados. Também são indicadas opções próximas, em cidades localizadas até 300 quilômetros dos grandes centros, que permitem viagens curtas sem custos elevados.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter