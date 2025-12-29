A- A+

BRASIL Calendário do Bolsa Família 2026: veja as datas de pagamento Confira o calendário oficial do Bolsa Família 2026. Veja as datas de pagamento mês a mês

O Governo Federal oficializou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Assim como nos anos anteriores, os repasses seguem um cronograma escalonado baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Em janeiro, os depósitos começam no dia 19 para quem possui NIS final 1 e seguem até o dia 30.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o primeiro pagamento do ano começará em 19 de janeiro. Veja as datas a seguir.

Confira o calendário de 2026

Final do NIS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1 19 12 18 16 18 17 20 18 17 19 16 10 2 20 13 19 17 19 18 21 19 18 20 17 11 3 21 18 20 20 20 19 22 20 21 21 18 14 4 22 19 23 22 21 22 23 21 22 22 19 15 5 23 20 24 23 22 23 24 24 23 23 23 16 6 26 23 25 24 25 24 27 25 24 26 24 17 7 27 24 26 27 26 25 28 26 25 27 25 18 8 28 25 27 28 27 26 29 27 28 28 26 21 9 29 26 30 29 28 29 30 28 29 29 27 22 0 30 27 31 30 29 30 31 31 30 30 30 23

Fonte: MDS

Benefício

Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Neste mês de dezembro, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.





Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Manter crianças e adolescentes na escola

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)

Manter as carteiras de vacinação atualizadas

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.

