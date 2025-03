A- A+

INSS Calendário INSS 2025: confira tabela de pagamento de março Pagamento do INSS em março estará disponível a partir do dia 25 para quem recebe um salário mínimo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios referente a março de 2025. Os lançamentos serão feitos entre os dias 25 de março até 7 de abril para quem recebe até um salário mínimo, conforme calendário inss 2025.

Os depósitos seguem uma ordem definida pelo INSS, considerando o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador) e diferenciando pagamentos de até um salário mínimo daqueles acima desse valor. Essa metodologia visa evitar sobrecargas no sistema bancário e filas nas agências, otimizando o fluxo de pagamentos para mais de 40 milhões de beneficiários em todo o país.

Confira cronograma de pagamento para beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Como ocorre tradicionalmente, as datas são organizadas conforme o último número do cartão do benefício, sem considerar o dígito após o traço.

Final 1 – 25 de março

Final 2 – 26 de março

Final 3 – 27 de março

Final 4 – 28 de março

Final 5 – 31 de março

Final 6 – 1 de abril

Final 7 – 2 de abril

Final 8 – 3 de abril

Final 9 – 4 de abril

Final 0 – 7 de abril

Para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

Para os segurados que recebem valores superiores ao salário mínimo, os depósitos ocorrerão entre os dias 1 e 7 de abril de 2025. Assim como no grupo anterior, as datas são determinadas pelo último número do cartão do benefício.

Finais 1 e 6 – 1 de abril

Finais 2 e 7 – 2 de abril

Finais 3 e 8 – 3 de abril

Finais 4 e 9 – 4 de abril

Finais 5 e 0 – 7 de abril

Consulta de valores e serviços online

Para facilitar a consulta de valores e evitar filas em agências, o INSS disponibiliza três formas principais para que os segurados verifiquem seus pagamentos:

Aplicativo Meu INSS – Disponível para smartphones e tablets, permite consultas sobre extratos, histórico de pagamentos e solicitações de benefícios.

Site oficial do INSS – Acesso pelo endereço meu.inss.gov.br, com os mesmos serviços do aplicativo.

Central Telefônica 135 – Atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para obter informações, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais.

