inss Calendário INSS: veja pagamentos em março 2025 Pagamentos do INSS serão antecipados em março. Decisão foi tomada por conta do Carnaval no início do mês, que atrasaria o pagamento no 5º dia útil

O calendário de pagamento dos benefícios para aposentados e pensionistas do INSS foi antecipado pelo governo para os dias 6 e 7 de março. Inicialmente, o crédito estava previsto para os dias 10, 11 e 12 do mesmo mês.

Segundo dados do INSS, a antecipação vai beneficiar 15 milhões de pessoas.

A primeira etapa de pagamento, para quem recebe até um salário mínimo, começou em 24 de fevereiro.

Com a antecipação do pagamento para o segundo grupo de aposentados, todos os 40,6 milhões de beneficiários receberão os proventos até a primeira semana de março.

Dessa forma, quem tinha pagamento previsto para 10 e 11 de março agora vai receber no dia 6.

Já os depósitos previstos para o dia 12 de março, que será o quinto dia útil de março, serão adiantados para o dia 7.

Estão contabilizados no total, idosos pessoas com deficiência da baixa renda que ganham o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Confira as datas de pagamento do INSS em março 2025

Portanto, o calendário de pagamentos do INSS para benefícios de um salário mínimo referente a fevereiro fica assim:

Final 1: 24/2

Final 2: 25/2

Final 3: 26/2

Final 4: 27/2

Final 5: 28/2

Final 6: 6/3

Final 7: 7/3

Final 8: 6/3

Final 9: 6/3

Final 0: 7/3

Para os que ganham mais de um salário mínimo, o calendário agora é este:

Finais 1 e 6: 6/3

Finais 2 e 7: 7/3

Finais 3 e 8: 6/3

Finais 4 e 9: 6/3

Finais 5 e 0: 7/3

Por que o pagamento do INSS foi antecipado?

O governo pediu ao INSS que adiantasse o calendário de pagamentos por conta do carnaval.

O carnaval de 2025 vai cair bem no início de março, o que deve afetar o pagamento de salários de trabalhadores que recebem nos primeiros dias do mês e também pensões e aposentadorias do INSS.

No setor privado, em que o salário deve ser depositado até o quinto dia útil do mês, muitos trabalhadores temem receber apenas no dia 12, pois é comum as empresas pararem até a Quarta-feira de Cinzas, dia 5.

