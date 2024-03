Calendário IPVA 2024: veja datas de pagamento em Pernambuco

A- A+

O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) deve ser pago anualmente e começou a ser cobrado em janeiro em boa parte do Brasil.

Este ano, os motoristas devem sentir um alívio no bolso. Como o preço do carro usado caiu - em média, 4,26% até novembro, segundo os últimos dados do IBGE - a tendência é que o valor do IPVA seja menor.

Isso porque a maioria dos estados usa como referência para calcular a alíquota do imposto o valor venal dos veículos. No Estado do Rio, por exemplo, que usa como referência a tabela Fipe, o valor venal caiu em média 4,39% - o percentual exato varia de acordo com o modelo e o ano do veículo.

As alíquotas e as datas de vencimento variam de acordo com cada estado. Os descontos chegam a 3% para quem pagar à vista. E, em alguns casos, é possível parcelar em até cinco vezes o pagamento dos tributos.

Quem tem direito à isenção do IPVA 2024?

Carros elétricos, pessoas com deficiência e veículos a partir de 10 anos de uso podem ser isentos, dependendo da região.





Veja abaixo as alíquotas, descontos e datas de pagamento em Pernambuco. Para mais detalhes, vale checar o site da secretaria da Fazenda.

Pernambuco

Em Pernambuco, haverá desconto de 7% para quem efetuar o pagamento do IPVA 2024 à vista. Outra opção é parcelar o valor a ser pago em dez vezes, mas o valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 50.

A alíquota será de 2,4% sobre o valor do veículo, que pode ser consultado no site da Secretaria da Fazenda do estado.

Pessoas com deficiência e donos de carros com motores unicamente elétricos são isentos de IPVA em Pernambuco.

Calendário de pagamento do IPVA 2024 em Pernambuco

Final da placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 1 e 2 5 de fevereiro 5 de março 5 de abril 5 de maio 5 de junho 5 de julho 5 de agosto 5 de setembro 5 de outubro 5 de novembro 3 e 4 10 de fevereiro 10 de março 10 de abril 10 de maio 10 de junho 10 de julho 10 de agosto 10 de setembro 10 de outubro 10 de novembro 5 e 6 15 de fevereiro 15 de março 15 de abril 15 de maio 15 de junho 15 de julho 15 de agosto 15 de setembro 15 de outubro 15 de novembro 7 e 8 20 de fevereiro 20 março 20 de abril 20 de maio 20 de junho 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 20 de outubro 20 de novembro 9 e 0 25 de fevereiro 25 de março 25 de abril 25 de maio 25 de junho 25 de julho 25 de agosto 25 de setembro 25 de outubro 25 de novembro

Veja também

Brasil Quem tem direito à isenção do IPVA?