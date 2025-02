A- A+

EDUCAÇÃO Calendário Pé-de-Meia: Caixa inicia pagamento de parcela do programa; saiba como receber Ao todo, quatro milhões de estudantes brasileiros do ensino médio são beneficiados

O pagamento da última parcela do calendário do ano passado do programa Pé-de-Meia começa a ser realizado pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira. Serão beneficiados os estudantes que se enquadram nas categorias referentes à conclusão do ensino médio em 2024 e à participação no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A quitação desta parcela foi viabilizada na semana passada, após a liberação dos recursos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que havia bloqueado R$ 6 bilhões do Pé-de-Meia após o Ministério Público apontar supostas irregularidades na execução do programa.

O Pé-de-Meia atende quatro milhões de estudantes brasileiros do ensino médio — o que corresponde a cerca de 60% dos alunos de escolas públicas no ensino público. Ele atende jovens do ensino médio beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal, no valor de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar matrícula, o estudante recebe um incentivo de R$ 200, além de incentivo mensal de R$ 225 pela frequência, ambos disponíveis para saque.

O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Considerando as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.

O calendário de pagamentos referentes ao ano de 2025 ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Mais informações sobre o pagamento estão disponíveis nos links abaixo:

Portal do Cidadão

Aplicativo Jornada do Estudante, disponível para download na Play Store ou a Apple Store

