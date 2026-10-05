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El Niño Calor deve continuar em PE; Veja como manter o conforto sem aumentar a conta de energia elétrica Com previsão de temperaturas acima da média nos próximos meses, Neoenergia orienta consumidores sobre como reduzir o consumo sem abrir mão do bem-estar

Os pernambucanos devem continuar convivendo com dias mais quentes nos próximos meses. De acordo com projeções da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e de órgãos federais de monitoramento climático, Pernambuco está entre as áreas que podem registrar temperaturas acima da média histórica em um cenário influenciado pelo fortalecimento do fenômeno El Niño.

Com mais calor, aumenta também o uso de equipamentos como ar-condicionado, ventiladores e refrigeradores, o que pode impactar diretamente o valor da conta de energia. Por isso, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância de adotar hábitos simples que ajudam a manter a casa confortável e, ao mesmo tempo, evitam desperdícios.

"O uso eficiente dos equipamentos é a principal forma de reduzir o consumo. Pequenas mudanças na rotina podem trazer resultados importantes para o orçamento das famílias, especialmente em períodos de temperaturas mais elevadas", destaca o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Gabriel Lopes.

Entre os equipamentos que mais influenciam o consumo de energia durante os dias quentes, o ar-condicionado merece atenção especial. A recomendação é manter a temperatura regulada entre 23°C e 24°C, realizar a limpeza periódica dos filtros e evitar deixar portas e janelas abertas enquanto o aparelho estiver ligado.

Outra medida importante é aproveitar a ventilação natural sempre que possível. Abrir janelas nos horários mais amenos do dia ajuda a reduzir o calor acumulado dentro dos ambientes e diminui a necessidade de utilização constante dos aparelhos de climatização.

Além disso, algumas atitudes simples também contribuem para economizar energia:

Evitar abrir a geladeira várias vezes seguidas;

Verificar se a vedação da geladeira está em boas condições;

Desligar aparelhos que não estejam sendo utilizados;

Aproveitar ao máximo a iluminação natural;

Priorizar equipamentos com selo de eficiência energética.

A Neoenergia Pernambuco lembra que acompanhar o consumo mensal e adotar hábitos mais eficientes pode ajudar os clientes a enfrentar os períodos mais quentes do ano com mais conforto e menor impacto no orçamento doméstico.

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