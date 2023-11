Calorão faz demanda por conserto e manutenção de ar-condicionado disparar até 500%

A- A+

As altas temperaturas observadas em meio à onda de calor que vem atingindo boa parte do país nesta primavera está fazendo disparar não apenas as vendas de aparelhos de ar-condicionado, mas também os atendimentos de técnicos de refrigeração. Empresas especializadas estão percebendo um aumento de até 500% no volume de solicitações de manutenção, conserto e instalação dos aparelhos, numa busca dos consumidores para amenizar o calorão.

No Rio, a procura por serviços de assistência técnica para ar-condicionado no aplicativo GetNinjas saltou 216%, na comparação do período de 5 a 11 de novembro com os últimos cinco dias. A plataforma conecta profissionais de diferentes setores a potenciais clientes.

Atendendo clientes da cidade do Rio pelo app, o técnico em refrigeração Leandro Siqueira calcula um aumento de 300% no volume de clientes no último mês:

"A onda de calor está sendo excepcional, meu negócio alavancou."

Em outros estados, a variação dentro da plataforma é ainda maior. Em Minas Gerais, o aumento no período foi de 236%, enquanto em São a busca pelos serviços disparou 467%.

"Tradicionalmente, a demanda pelo serviço aumenta no verão devido à utilização ampliada dos sistemas de ar, mas a recente onda de calor tem provocado um aumento significativo na procura. Esse fenômeno se deve à busca das pessoas em assegurar o pleno funcionamento de seus equipamentos, priorizando seu conforto e bem-estar diante das condições climáticas extremas" analisa o CFO da GetNinjas, Lucas Arruda.

Manutenção para melhorar eficiência

Numa assistência técnica de Botafogo, na Zona Sul, autorizada das principais marcas fabricantes de aparelhos de ar-condicionado e geladeiras, a média de atendimentos de cada um dos oito técnicos saltou de 12 para 20 por dia.

"Estamos tendo um aumento muito grande, tanto para reparo de geladeira quanto para conserto e instalação de ar-condicionado, principalmente os modelos split. Todo mundo reclamando do calor e tentando uma saída" afirma o técnico de refrigeração Sérgio Pereira.

Atendente numa assistência técnica especializada em São Cristóvão, na Zona Norte, Micaela Soares explica que a procura é principalmente por reparos como limpeza e recarga de gás, para melhorar a eficiência dos aparelhos:

"A demanda está absurda. Muita gente esquece da manutenção periódica, e quando chega o calor, os problemas aparecem, o ar fica fraco, não dá vazão no ambiente. Só nesta quinta-feira, foram 10 atendimentos para recarga de gás."

Aparelhos estão mais caros

O custo do ar-condicionado subiu 6,09% de setembro para outubro e registrou a maior alta em três anos. A alta no período só é inferior à de outubro de 2020, quando os preços subiram 10,54% no intervalo de um mês, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE.

Dicas para uso do ar-condicionado:

Mantenha o filtro sempre limpo e o termostato regulado;

Mantenha portas e janelas bem fechadas;

Feche as cortinas pra não ter incidência de sol dentro do ambiente;

Proteja da exposição ao sol a parte externa do ar-condicionado;

Não bloqueie a grade de ventilação do aparelho;

Instale o aparelho sempre no alto, já que a tendência é o ar quente subir e o ar frio descer;

Não use em temperatura muito baixa, mantendo sempre entre 20º e 24º;

