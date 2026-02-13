Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PREJUÍZO

Calote da Braskem impacta resultado do BB em R$ 3,6 bi

Caso impactou indicador acima de 90 dias, que subiu a 5,17%, e contribuiu para queda de 45% no lucro anual ajustado do banco em 2025

Reportar Erro
Fitch rebaixa rating da Braskem para CC com incerteza sobre capacidade de pagamento de dívidaFitch rebaixa rating da Braskem para CC com incerteza sobre capacidade de pagamento de dívida - Foto: Braskem/Divulgação

O Banco do Brasil afirmou, em sua divulgação de resultados, que um atraso superior a 90 dias de R$ 3,6 bilhões de um único cliente impactou o índice de inadimplência da instituição no quarto trimestre.

O banco não revelou o nome da empresa, por questões da lei de sigilo bancário. Mas, segundo pessoas do mercado a par do caso, a empresa em questão é a Braskem. Em nota, a petroquímica disse ontem que está em dia com as obrigações com o BB.

O vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do BB, Felipe Prince, disse em entrevista coletiva, sem citar o nome da empresa, que a dívida foi repassada a um fundo que compra crédito de maior risco, chamados no mercado de "gestoras de situações especiais". "É um caso antigo, onde algumas soluções foram tentadas e acabamos não conseguindo implementá-las no passado", disse.

Ele afirmou que o banco criou uma estrutura para viabilizar a regularização desse crédito em 2025. "Durante as negociações, a operação ficou inadimplente", afirmou vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do Banco do Brasil.

Leia também

• Petrobras abre mão de assumir controle da petroquímica Braskem

• Fitch rebaixa rating da Braskem para CC com incerteza sobre capacidade de pagamento de dívida

• Vítimas de afundamento de solo criticam acordo entre Braskem e Alagoas

Em janeiro, o caso foi resolvido e, na sequência, o crédito foi cedido a um fundo. Prince afirma que esse caso específico não deve gerar novos impactos no primeiro trimestre de 2026.

A taxa de inadimplência do BB, considerando atrasos acima de 90 dias, teria ficado em 4,88% no quarto trimestre sem esse caso. Com a empresa em questão, o indicador ficou em 5,17%.

O caso afetou o índice de cobertura para créditos de liquidação duvidosa, que recuou a 155,4% no quarto trimestre. Sem o caso, o indicador ficaria em 164,7% - ou seja, para cada R$ 1 há R$ 1,64 para cobrir eventuais perdas.

Lucro menor
O Banco do Brasil encerrou 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 20,6 bilhões, valor 45% menor do que o resultado do ano anterior No quarto trimestre, o ganho líquido do BB ficou em R$ 5,74 bilhões, também em queda, de 40%, na comparação anual.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter