Ter, 10 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Câmara acelera projeto que reduz impostos para indústria química e petroquímica

Alíquotas mais baixas de de PIS/Pasep e Cofins é temporária para 2026, uma vez que novo programa de benefícios entra em vigor em 2027

Reportar Erro
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiroEdital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira o regime de urgência para um projeto de lei que concede incentivos para a indústria química e petroquímica.

Com a urgência aprovada, o texto terá tramitação acelerada. O projeto define as alíquotas de PIS/Cofins da indústria química na transição do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq).

O projeto diz que o impacto fiscal será compensado pela previsão de R$ 1,1 bilhão para essa finalidade na projeção de receita da Lei Orçamentária Anual de 2026 e pela compensação, no valor de R$ 2 bilhões, de uma lei que trata justamente da redução de benefícios tributários.

 

Leia também

• Câmara aprova MP que transforma órgão de proteção de dados em agência reguladora

• Fim da escala 6x1: entenda propostas enviadas à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

• Câmara aprova urgência para Marco Legal do Transporte com subsídios da Cide-Combustíveis

O relator, deputado Afonso Mota (PDT-RS), diz que o texto insere-se em contexto específico de transição do atual regime tributário para o novo modelo decorrente da Reforma Tributária, que implicará a extinção das contribuições atualmente incidentes sobre o setor.

"Nesse cenário, a disciplina normativa proposta busca evitar descontinuidade abrupta de política pública previamente instituída, preservando a previsibilidade regulatória e a estabilidade econômica do segmento durante o período de transição".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter