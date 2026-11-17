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tecnologia Câmara adia votação de projeto de regulação econômica de big techs Relator, Aliel Machado busca acordo para o texto e fará mudanças em busca de apoio

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o plenário não votará nesta terça-feira, como estava inicialmente previsto, o projeto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que cria um órgão dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que terá a atribuição de regular mercados digitais. Uma nova data ainda não foi marcada para a análise.

Motta disse que o relator, deputado Aliel Machado (PV-PR), está fazendo um périplo pelas bancadas para explicar a proposta. A partir daí, a data será fechada.

– É importante também registrar que o deputado (Aliel Machado) irá comigo para um Congresso Internacional em Buenos Aires no dia de amanhã. Imagino que devido a essa agenda a matéria não seja levada ao plenário essa semana. Até porque ele também precisa terminar de dialogar com todas as bancadas da Casa que têm interesse por esse tema. E aí nós definiremos a data certa da pauta após essas conversas que o relator está tendo.

Machado busca acordo para o texto. O parlamentar, por exemplo, irá mudar o projeto para tentar reduzir as críticas da oposição e das empresas de tecnologia.

O parlamentar deve protocolar uma nova versão do parecer para incluir um dispositivo que deixa claro que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não tem competência para fazer moderação de conteúdo.

Ainda que isso não estivesse incluído no projeto, setores contrários ao texto e que tentam inviabilizar a votação diziam que havia brechas para que publicações em redes sociais fossem censuradas.

A proposta é de autoria do governo e considerada uma das prioridades do Palácio do Planalto no Congresso.

O projeto traz regras mais rígidas para empresas com faturamento anual superior a R$ 5 bilhões no Brasil e R$ 50 bilhões em termos globais e que tenham relevância no mercado de mídias digitais. O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em setembro de 2025.

O faturamento será a primeira linha de corte para que as empresas sejam enquadradas como uma “entidade de relevância sistêmica”. Além disso, as companhias também devem ter características comuns de big techs, como rendimentos de escala, economias de rede, entre outros.

Em linhas gerais, o projeto dá mais poderes ao Cade para estabelecer uma regulação prévia para as empresas que forem consideradas “sistemicamente relevantes” para evitar abusos.

A partir do momento que forem designadas, o Cade poderá impor uma série de regras mais rígidas, que serão criadas com a lei, como obrigações de divulgação aos usuários de seus critérios para ranqueamento e exibição de ofertas de produtos, inclusive nos resultados de busca.

A avaliação é de que o direito concorrencial de hoje não está dando conta de lidar com os desafios regulatórios no ritmo que os mercados digitais se desenvolvem.

A partir do momento que a nova regulação começar a funcionar, a tendência é que casos que já são julgados no exterior comecem a ser analisados pelo Conselho aqui no Brasil.

O projeto consiste em conceder maiores poderes de regulação do setor ao Cade, que vai criar uma específica superintendência de Mercados Digitais, com poderes similares à Superintendência-Geral do órgão.

O superintendente será nomeado pela Presidência da República e terá que ser aprovado pelo Senado. O mandato será de dois anos, com possibilidade de recondução. O

órgão designará agente econômico para promover e proteger a concorrência do setor levando em consideração critérios como número de usuários, oferta de produtos e serviços digitais, poder de mercado associado e existência de integrações em mercados adjacentes.

Se for aprovado na Câmara, o projeto segue para o Senado. O relator quer concluir a tramitação no Congresso ainda este ano, antes da posse, em 2027, de novos deputados e senadores.

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