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Câmara dos Deputados

Câmara aprova Estatuto do Aprendiz com previsão de multa a empresas que descumprirem cota

Texto que agora segue para o Senado determina que empresas devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes

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Texto também estabelece multas proporcionais ao número de aprendizes não contratados, além de mecanismos alternativos de cumprimento da cota.Texto também estabelece multas proporcionais ao número de aprendizes não contratados, além de mecanismos alternativos de cumprimento da cota. - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que institui o Estatuto do Aprendiz, consolidando regras para a aprendizagem profissional no país, além de estabelecer punições para empresas que não cumprirem a legislação. O texto segue agora para análise do Senado.

De autoria do ex-deputado André de Paula e relatado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO), o texto também estabelece multas proporcionais ao número de aprendizes não contratados, além de mecanismos alternativos de cumprimento da cota.

Segundo o projeto, o mínimo de aprendizes a serem contratados pelas empresas segue sendo o definido pela Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), que determina um mínimo de 5% e um máximo de 15% de aprendizes com relação ao número de trabalhadores do respectivo estabelecimento.

Pelo parecer aprovado pelos deputados, empresas que deixarem de cumprir a cota mínima de aprendizes estarão sujeitas a multa de R$ 3 mil por aprendiz não contratado. O valor pode dobrar em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização.

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Nos casos de empresas que demonstrem não ser possível realizar as atividades práticas com os aprendizes, poderá ser paga uma parcela em dinheiro à Conta Especial da Aprendizagem Profissional (Ceap) por no máximo 12 meses. O valor mensal será equivalente a 50% da multa por não contratação de aprendiz, ou seja, R$ 1.500 por aprendiz que deixou de ser contratado.

O texto cria o Estatuto do Aprendiz como marco legal da aprendizagem profissional, voltado a jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência, e reforça o caráter educativo da modalidade, que combina formação teórica e prática. A proposta também prioriza a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social, como beneficiários de programas de transferência de renda, egressos do trabalho infantil e do sistema socioeducativo.

Dentre os direitos assegurados no projeto para os contratados via CLT, estão o vale-transporte e a garantia provisória de emprego para gestantes até cinco meses depois do parto.

Já aprendizes que tenham sofrido acidentes de trabalho, o texto aprovado garante o emprego nos 12 meses seguintes depois do fim do auxílio. Além disso, também deverão ser concedidas férias que coincidam com o período de recesso escolar para aqueles contratados com menos de 18 anos.

Com relação aos beneficiários do bolsa-família, o projeto também deixa de fora o rendimento recebido pelo aprendiz do cálculo da renda familiar, garantindo acesso ao benefício.

Na sessão de votação da matéria, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que este “talvez este tenha sido o projeto, na nossa gestão, que mais entrou e saiu da pauta da Ordem do Dia aqui da Câmara dos Deputados”, e elogiou o papel de articulação política da relatora.

— Com isso, temos aqui a condição de dizer que hoje a Câmara dos Deputados aprova uma matéria que irá ajudar bastante a nossa juventude, incentivando, principalmente, que os nossos jovens possam entrar mais facilmente e mais rapidamente no mercado de trabalho — afirmou o presidente da Casa.

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