Câmara aprova isenção tributária para exportação de microempresas

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que isenta as micro e pequenas empresas de exportação, pertencentes ao Simples Nacional, do pagamento de PIS/Confins.

Essas empresas terão direito a devolução total ou parcial de impostos pagos na cadeia de produção daquilo que for exportado. A proposta segue para o Senado.

De acordo com o governo, as micro e pequenas empresas representaram, em quantidade, aproximadamente 40% das empresas exportadoras brasileiras, mas os valores significaram apenas 0,8% do total exportado. Assim, o impacto orçamentário seria de pouca relevância.

O relator da proposta, Jonas Donizete (PSB-SP), ainda acrescentou ao projeto a isenção de Pis/Cofins de importação na aquisição de produtos ou serviços do exterior por empresas, de qualquer tamanho, que usem das compras para finalizar seus produtos e, em seguida, exportá-los.

Segundo o relato, essa modificação terá impacto adicional apenas em 2026 e será de R$ 472,23 milhões. Em 2025, a isenção não causará impactos além dos já previstos pela Receita Federal.

