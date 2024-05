Câmara aprova nova modalidade de renda fixa para ampliar capacidade do BNDES

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria uma nova modalidade de renda fixa, chamada de Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD), com administração do BNDES e outras instituições estaduais. O objetivo é aumentar o lastro financeiro do banco público para que ele tenha capacidade de ampliar financiamentos.

Por ser gerida por banco público, a LCD precisará ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

— Há um compromisso do BNDES de trabalhar com taxa mais barata e um prazo dobrado para os financiamentos, que hoje é de 36 meses — disse o relator da proposta, Sidney Leite (PSD-AM).

A LCD será nos moldes da LCI e da LCA, ou seja, com Imposto de Renda zerado para quem adquirir o título.

Hoje, o BNDES depende de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Uma alteração promovida pela Reforma da Previdência, em 2019, reduziu o montante que cabe ao BNDES e colocou o INSS no rol de itens financiados pelo fundo, concorrendo com o banco pelos recursos.

O BNDES, inclusive, quer apoio do Ministério do Trabalho e Emprego para convencer o Palácio do Planalto a patrocinar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para reverter a inclusão do INSS no rol de despesas financiadas pelo FAT.

Veja também

Advogados Quinquênio: magistrados ganham quase o dobro do salário de advogado com doutorado, diz estudo