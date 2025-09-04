Qui, 04 de Setembro

BRASIL

Câmara aprova projeto que proíbe descontos de associações em aposentadorias do INSS

Projeto foi impulsionado por investigação da PF que apontou irregularidades nos descontos

Prédio do INSSPrédio do INSS - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe descontos automáticos de mensalidades de associações e sindicatos nas aposentadorias e pensões do INSS. O texto ganhou força após investigações da Polícia Federal (PF) apontarem fraudes em parte desses débitos automáticos no pagamento dos beneficiários.

Os deputados aprovaram a proposta em votação simbólica. Agora o projeto segue para o Senado.

A proposta relatada pelo deputado federal Danilo Forte (União-CE) diz que a entidade associativa, instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil que realizar desconto indevido de mensalidade associativa, ou referente a pagamento de empréstimo consignado em benefício administrado pelo INSS, fica obrigada a restituir o valor integral em até 30 contados da notificação da irregularidade.

Pelo texto, caso o INSS não obtenha êxito na cobrança dos valores junto à instituição financeira em decorrência de intervenção ou liquidação extrajudicial, o Fundo Garantidor de Créditos será utilizado como mecanismo de ressarcimento. Isso precisaria ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional.

 

Além disso, o projeto estabelece que o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) seja utilizado como mecanismo de ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram débitos indevidos em seus pagamentos.

O INSS ainda será responsável por realizar a busca ativa de aposentados prejudicados.

O projeto também endurece as regras para os descontos para pagamento de empréstimo consignado de aposentados do INSS. Neste caso, será exigido uma permissão prévia do aposentado por biometria.

