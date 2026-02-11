A- A+

BRASIL Câmara aprova projeto que reduz impostos e dá mais incentivos às indústrias química e petroquímica Alíquotas mais baixas de PIS/Pasep e Cofins é temporária para 2026, uma vez que novo programa de benefícios entra em vigor em 2027

A Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que concede incentivos para às indústrias química e petroquímica. A urgência aprovada foi aprovada ontem e o texto teve tramitação acelerada, já que ele foi votado direto em plenário, sem passar por comissões. A iniciativa agora segue para o Senado.

Na prática, o texto aprovado triplica o teto estipulado para os benefícios neste ano. A estimativa de renúncia em 2026 é de R$ 3,1 bilhões, um acréscimo substancial em relação ao R$ 1,1 bilhão previsto no Orçamento deste ano, informou o Valor.

O projeto define as alíquotas de PIS/Cofins da indústria química na transição do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq).





O projeto diz que o impacto fiscal será compensado pela previsão de R$ 1,1 bilhão para essa finalidade na projeção de receita da Lei Orçamentária Anual de 2026 e pela compensação, no valor de R$ 2 bilhões, de uma lei que trata justamente da redução de benefícios tributários.

O relator é o deputado Afonso Mota (PDT-RS), que diz que o texto insere-se em contexto específico de transição do atual regime tributário para o novo modelo decorrente da Reforma Tributária, que implicará a extinção das contribuições atualmente incidentes sobre o setor.

"Nesse cenário, a disciplina normativa proposta busca evitar descontinuidade abrupta de política pública previamente instituída, preservando a previsibilidade regulatória e a estabilidade econômica do segmento durante o período de transição".

Segundo o Valor, a votação foi acordada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, com o governo. O projeto ainda dispensa exigências como cumprir condicionantes formais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e seguir algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal que obrigam o governo a demonstrar impacto orçamentário e adequação às metas fiscais antes de conceder ou prorrogar um benefício tributário.

