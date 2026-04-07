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Economia Câmara aprova projeto que reforça fiscalização da ANP contra combustíveis adulterados Texto regulamenta acesso da agência a informações de produção, comercialização e preços de combustíveis

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que reforça a capacidade de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) contra combustíveis adulterados. O texto segue agora para o Senado.

De autoria do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), o texto permite e regulamenta o acesso da agência a informações fiscais de empresas do setor sobre produção, comercialização, preço dos combustíveis e biocombustíveis, entre outras.

Um dos pontos principais do documento é tornar obrigatório o fornecimento pelas empresas desses dados fiscais, como notas eletrônicas, notas ao consumidor, e conhecimentos de transportes.

Pela proposta, essa autorização passa a ser condição para obter concessão ou autorização para operar no setor e manter licenças já concedidas. Ou seja, empresas que já atuam no mercado terão que aderir à regra para continuar funcionando.

O texto também autoriza a ANP a acessar informações junto a órgãos fiscais federais e estaduais, incluindo a Receita Federal do Brasil e secretarias da Fazenda. A agência deverá comunicar esses órgãos quando abrir processos sancionadores com possível impacto tributário.

A justificativa para a apresentação do projeto é o fortalecimento da fiscalização do setor, que recentemente tem sido alvo de uma série de operações policiais para evitar a comercialização de produtos adulterados.

Durante a votação em plenário, o deputado Kim Kataguiri (Missão-SP), que relatou o projeto na comissão de Finanças e Tributação, defendeu o texto, que, segundo ele, serve para “asfixiar o crime organizado”

— Este é um projeto fundamental para asfixiar o crime organizado no setor de óleo e gás, para a gente impedir que um cidadão vá em um posto de gasolina e seja enganado e não saiba o que está comprando. E que a gente tenha o controle e a regulamentação correta para acabar com todos os envolvidos com os escândalos que a gente viu do PCC ligados a postos de combustíveis — afirmou.

Com a alteração das regras de acesso aos dados, o autor defende que a ANP poderá cruzar informações de produção, venda e estoque, identificar inconsistências, detectar práticas como adulteração de combustíveis e sonegação fiscal e monitorar o cumprimento da mistura obrigatória de biocombustíveis.

Segundo o relator, deputado Neto Carletto (Avante-BA), essas irregularidades têm impacto direto no consumidor, no meio ambiente e na arrecadação pública, além de favorecer a atuação de grupos ilegais no setor.

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