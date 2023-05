Câmara aprova urgência do arcabouço fiscal: 367 votos contra 102

A- A+

Em uma vitória para o governo federal e o Ministério da Fazenda, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (17) a urgência do projeto de Lei que estabelece o novo arcabouço fiscal do país.

Isso quer dizer que o projeto não precisará passar por debates nas comissões e poderá ir diretamente a plenário, quando o mérito do projeto será analisado.

A urgência do projeto foi aprovada pro 367 votos favoráveis e 102 votos contrários.

A federação PSOL-Rede, PL, Novo, lideranças da minoria e oposição encaminharam voto contra. Blocos liderados pelo União Brasil-PP e MDB-Republicanos encaminharam favoravelmente, assim como a federação PT, PCdoB e PV.

PSOL e Rede são partidos da base de governo, mas justificaram que gostariam de mais tempo para debater a proposta de novo regime fiscal.

- Estamos votando a lei mais importante deste ano. Peço que deixem de lado a questão ideológica. Continuo indo nas bancadas, aberto para ouvir. As críticas são poucas e pontuais - disse o relator da proposta Cláudio Cajado (PP-BA)

Possíveis alterações

O mérito do proposta deve ser votado na próxima quarta-feira, dia 24. O texto do relator Cláudio Cajado (PP-BA) foi bem aceito pela base governista. Porém, o PT ainda tem sugerido modificações como a retirada do FUNDEB e do piso de enfermagem da meta fiscal.

Parlamentares de outras legendas da base, como PSB e PSD, afirmam que o PT está isolado nesta tentativa.

O PSD também sugere um acréscimo ao mecanismo de escape que permite ao presidente da República aumentar as despesas, por meio de mensagem enviada ao Congresso Nacional. O deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) quer que o projeto deixe claro que o aumento de impostos não pode servir como mecanismo de compensação

Medidas de ajuste

Caso a meta fiscal seja descumprida por um ano, o governo fica proibido de:

Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

Criar ou majorar auxílios;

Criar ou reajustar despesas obrigatórias;

Conceder ou ampliar incentivos fiscais.

Se as metas foram descumpridas por dois anos, ficam proibidos, além de todas as medidas anteriores:

Aumento e reajuste de pessoal

Admissão de pessoal

Realização de concurso público

Veja também

Impacto Arcabouço fiscal: E eu com isso? Entenda como a população pode sentir os efeitos do projeto