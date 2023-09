Câmara aprova urgência para PL de compensação do ICMS, por 305 a 89 votos

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei que prevê a compensação de perdas de arrecadação com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para estados e municípios.



O acordo feito pela União com os Estados. As perdas ocorreram no ano passado, com a redução de impostos sobre combustíveis.

Em março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia anunciado que o governo e os estados haviam fechado o acordo. Os estados pleiteavam inicialmente R$ 45 bilhões, mas o acordo foi fechado em R$ 27,5 bilhões. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em junho.





Os deputados estudam incluir na proposta um aumento no repasse no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A negociação ocorre em meio a pressão dos municípios para uma alíquota menor de contribuição previdenciária, proposta aprovada da Câmara no PL de desoneração da folha de pagamento que segue agora para o Senado.

