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ajuste fiscal Câmara aprova urgência para PLP do ajuste fiscal; texto deve ser votado nesta segunda Para o PLP ser aprovado na Câmara, são necessários, no mínimo, 257 votos favoráveis (maioria absoluta dos 513 deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (23) por 318 votos a 135, a urgência do projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). Agora, o texto poderá ser votado diretamente no plenário sem precisar passar pela análise prévia das comissões permanentes, o que deve acontecer ainda hoje. O relator da proposta, Mauro Benevides Filho (União-CE) apresentou parecer favorável ao texto e manteve a mesma redação dada pelo Senado.

Para o PLP ser aprovado na Câmara, são necessários, no mínimo, 257 votos favoráveis (maioria absoluta dos 513 deputados).

Mais cedo, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, esteve na Câmara para uma reunião com a bancada do PCdoB para dirimir dúvidas em torno do texto. A ideia da equipe econômica é aprovar ainda hoje o projeto, visto que ele tem impacto no Orçamento de 2026, e deverá ser publicado nesta terça-feira (24) o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre. O PLP autoriza espaço fiscal adicional para 2026, de até R$ 10,5 bilhões, para pagar parcela da subvenção econômica a produtores e importadores de óleo diesel. Essa parcela ficará fora do cálculo da meta de resultado primário. A medida está relacionada à política de estabilização dos preços dos combustíveis e deverá estar prevista no relatório bimestral.

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