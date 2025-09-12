Sex, 12 de Setembro

CONCURSO

Câmara autoriza a realização de concurso público

Vagas são para cargos de analista e técnico legislativos

Câmara dos DeputadosCâmara dos Deputados - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.

Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e melhorar as condições de trabalho.

“Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho”, afirmou.

As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.

A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:

1)      Analista legislativo:

1)      Técnico legislativo, nas atribuições:

A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-Geral da casa.

