Câmara autoriza a realização de concurso público
Vagas são para cargos de analista e técnico legislativos
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa.
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.
Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e melhorar as condições de trabalho.
“Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho”, afirmou.
As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.
A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:
1) Analista legislativo:
- registro e redação;
- processo legislativo e gestão;
- comunicação social;
- documentação e informação legislativa;
- museólogo;
- engenheiro;
- médico.
1) Técnico legislativo, nas atribuições:
- Policial legislativo federal;
- Assistente legislativo e administrativo.
A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-Geral da casa.