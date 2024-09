Câmara Brasileira da Economia Digital critica taxação das Big Techs

A- A+

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) disse considerar preocupante a taxação das empresas de tecnologia no Brasil. O governo voltou a tocar no assunto, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou no final de agosto que a proposta deve ser discutida ainda no segundo semestre deste ano.

Segundo a camara-e.net, a carga tributária das empresas de tecnologia já é, atualmente, maior que a média dos setores.

A entidade cita um estudo da Consultoria LCA de 2021 segundo o qual, "dentre seis comparações propostas, em quatro delas as empresas globais de internet apresentam maior arrecadação como porcentual da Receita Bruta do que as demais empresas da economia".

Os impostos analisados nesse trecho foram o imposto de renda e a contribuição social.

A Câmara Brasileira da Economia Digital ressalta ainda a crescente dificuldade em diferenciar empresas "digitais" de "tradicionais" e pede que o governo estabeleça um "diálogo de forma ampla e inclusiva sobre a criação de um novo tributo", de modo que o sistema tributário "não represente um entrave à inovação e ao desenvolvimento tecnológico no país".

