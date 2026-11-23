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ajuste fiscal Câmara começa a analisar ajuste fiscal de até R$ 56 bilhões em meio à pressão do governo por votação Relator articula apoio de partidos e oferece negociação de novo projeto para evitar alterações no texto; Planalto quer concluir votação antes de anúncio de contingenciamento

O plenário da Câmara dos Deputados começou a analisar na noite desta segunda-feira o projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prevê medidas de contenção de despesas e aumento de arrecadação com impacto estimado de até R$ 56 bilhões em 2027.

Em meio à pressão do mercado financeiro, o Planalto tenta concluir a votação antes do anúncio de um novo contingenciamento orçamentário, previsto para terça-feira.

Para evitar mudanças, que obrigaria a proposta retornar ao Senado, o relator, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), intensificou as negociações com lideranças partidárias e passou a oferecer uma alternativa: discutir eventuais sugestões dos deputados em um novo projeto de lei complementar (PLP).

A equipe econômica estima que as medidas possam gerar um impacto de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027, quando a meta fiscal é de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões.

Para acelerar a tramitação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma sessão extraordinária nesta segunda-feira, dia em que normalmente não há votações no plenário. Por se tratar de um projeto de lei complementar, são necessários pelo menos 257 votos favoráveis entre os 513 deputados.

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que deixou temporariamente o cargo para exercer o mandato de deputado e participar da votação, afirmou que o compromisso com Motta é concluir a análise do texto-base e dos eventuais destaques ainda nesta segunda-feira.

— Amanhã o ministro do Planejamento [Bruno Moretti] vai anunciar o contingenciamento. Se não votar isso hoje, vai disparar tudo, vai ter contingenciamento muito maior — afirmou.

Negociação para evitar mudanças

Responsável pelo parecer na Câmara, Benevides decidiu manter integralmente o texto aprovado pelo Senado e passou o dia em conversas com lideranças do PSD, MDB, PT, União Brasil e PCdoB. O relator também anunciou uma reunião com integrantes do PL, marcada para as 14h30, para tentar reduzir resistências à proposta.

Para acomodar sugestões dos parlamentares sem atrasar a votação, Benevides acertou com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a possibilidade de discutir as demandas na próxima semana e, caso sejam consideradas viáveis, elaborar um novo PLP. A estratégia busca evitar que eventuais alterações obriguem o projeto a retornar ao Senado.

— Se o que for apresentado for legal, tecnicamente concebível, ele [Moretti] disse que na próxima semana recebe esses deputados e, se for o caso, constrói um novo PLP. Hoje temos que votar até para mostrar ao mercado. Vamos aprovar hoje — afirmou Benevides ao GLOBO.

Apesar das negociações, o PL anunciou que votará contra o texto-base e apresentará destaques para tentar modificar a proposta. Por volta das 17h, parlamentares da oposição se reuniram para definir a estratégia de votação e avaliar a apresentação de mudanças semelhantes às rejeitadas pelo Senado.

— Somos contrários porque esse ajuste não ajusta nada. Continua as mesmas irresponsabilidades — afirmou o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ).

Um dos principais pontos de divergência envolve as restrições ao uso de créditos tributários pelas empresas para compensar tributos federais, medida com a qual o governo espera arrecadar entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões em 2027.

Na semana passada, os senadores rejeitaram três destaques da oposição, enquanto um quarto foi retirado após acordo sobre os repasses da Lei Kandir. Entre as propostas derrotadas estava uma emenda do senador Rogério Marinho (PL-RN), que previa um ajuste mais amplo, equivalente a 1,9% do PIB, com corte linear de 10% nos subsídios e limites mais rígidos para o crescimento das despesas. O destaque foi rejeitado por 47 votos a 30.

O que prevê o pacote

Uma das principais medidas é a redução de 2,5% para 2% do limite de crescimento real das despesas públicas a partir de 2027, nos anos em que o governo precisar adotar contingenciamentos. O texto também amplia os instrumentos de controle orçamentário do Executivo, permitindo bloqueios preventivos mesmo quando as projeções estiverem dentro da meta fiscal, inclusive sobre despesas obrigatórias não previstas na Constituição.

Na área tributária, o pacote prevê a redução de benefícios fiscais e permite ao governo limitar, em situações de contingenciamento, a utilização de créditos tributários pelas empresas para quitar impostos federais. Os percentuais de restrição serão definidos posteriormente por ato do Executivo.

O texto também estabelece um teto de R$ 3 bilhões anuais, entre 2027 e 2030, para a compensação previdenciária entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os regimes próprios de servidores públicos, conhecida como Comprev.

Outro ponto envolve os pagamentos previstos na Lei Kandir, que compensam estados pela desoneração do ICMS sobre exportações. Para concluir a votação no Senado, o relator Eduardo Braga (MDB-AM) fechou um acordo para ampliar de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões os repasses anuais entre 2027 e 2030. O saldo devido, inicialmente previsto para ser quitado até 2037, deverá ser pago integralmente até 2030.

A proposta ainda estabelece prazo de 60 dias, a partir da publicação da lei, para que o Congresso vote uma regulamentação sobre os chamados supersalários no serviço público, definindo quais parcelas indenizatórias poderão ficar fora do teto constitucional. A medida não altera automaticamente essas remunerações.

Parte das regras terá efeitos apenas em 2027, enquanto outras dependerão de regulamentação. O texto também permite excluir da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas relacionadas à subvenção ao diesel.

Próximos passos

O governo pretende concluir a votação do texto-base e dos eventuais destaques ainda nesta segunda-feira. Se a Câmara fizer alterações, a proposta precisará retornar ao Senado, o que poderá atrasar a sanção e o fechamento do Orçamento de 2027.

Caso seja aprovado sem mudanças, o projeto seguirá diretamente para a sanção de Lula, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.

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