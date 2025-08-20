A- A+

BRASIL Câmara deve votar urgência de projeto que isenta Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil Proposta é uma promessa de campanha do presidente Lula e uma prioridade para o governo

A Câmara pode analisar nesta quarta-feira se aceleram a tramitação do projeto de lei que prevê isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil. A urgência da medida está prevista na pauta de votações do plenário. O texto é uma das prioridades do governo federal, sendo uma promessa de campanha do presidente Lula.

Deputados da base defendem a tramitação rápida, alegando que a aprovação pode representar um estímulo imediato à economia, já que o aumento da renda disponível tende a impulsionar o consumo interno.

A expectativa é que o plenário vote a urgência amanhã, quarta-feira, abrindo caminho para a análise detalhada do texto na sequência. O mérito, contudo, deve ficar para semana que vem.

Outros temas no radar

Há outros temas concorrendo pela atenção dos parlamentares. Em paralelo, o Congresso deve instalar amanhã a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS será instalada amanhã para investigar as fraudes em descontos de aposentadorias. O projeto de lei que proíbe desconto automático de beneficiário deve ser votado hoje.





Outro tema é a “adultização” de menores, que tem gerado debates no Congresso. Uma comissão especial para tratar de projetos com o objetivo de responsabilizar produtores de conteúdo por eventual uso de imagens de menores nas redes sociais em situações inapropriadas será criada antes da votação de propostas.

A oposição ainda pleiteia a votação do fim do foro privilegiado e da ampliação de prerrogativas parlamentares. Até o momento, não há consenso sobre essas propostas, que ficaram novamente de fora da pauta.

Veja também