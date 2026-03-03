A- A+

Caso Master Câmara do DF aprova projeto de lei de socorro ao BRB após prejuízos com Master A proposta foi aprovada em dois turnos, ambos por 14 votos a 10

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta terça-feira (3) o projeto de lei que autoriza um conjunto de medidas para socorrer o BRB após perdas com operações com o Banco Master. Sob forte defesa dos servidores do banco, a proposta foi aprovada em dois turnos, ambos por 14 votos a 10.

O texto, enviado pelo governo Ibaneis Rocha (MDB), autoriza o governo a fazer um aporte direto no BRB, alienar imóveis públicos para posterior destinação do ganho financeira ao banco e "outras medidas juridicamente que "atendam às normas do sistema financeiro nacional", inclusive operações de crédito com Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou com bancos de até R$ 6,6 bilhões.

O projeto prevê o uso de nove imóveis do DF ou de estatais locais que poderão ser transferidas diretamente ao BRB ou vendidas a terceiros, de modo que a receita financeira seja repassada ao banco. Os imóveis também poderão ser colocados em um fundo imobiliário ou usados como garantia de um empréstimo junto ao FGC ou a instituições financeiras.

A versão inicial do projeto, no entanto, não trazia a estimativa de valor dos imóveis, enviada horas antes da votação pelo governo em complemento ao texto. A previsão é de R$ 6,5 bilhões, mas um ofício da Terracap, estatal imobiliário, admite, no entanto, que os laudos técnicos para avaliação das propriedades ainda estão sendo finalizados.

A oposição questiona o cálculo e a oferta dos imóveis sem demonstração de interesse público. Além disso, avalia que a alienação de parte das propriedades desrespeita lei estaduais. No caso da "Gleba A", o argumento contrário é de que faria parte de uma área de preservação ambiental.

"A vistoria dos terrenos foi feita só hoje. Tem noção da gravidade? O governo apresentou as escrituras e a vistoria das terras no dia da votação do projeto", afirmou o deputado Max Maciel (Psol).

Para os deputados contrários, o projeto é um "cheque em branco", pois dá uma autorização muito ampla para o governo do DF. Os parlamentares de oposição também apontam risco ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), acionista minoritário do BRB.

A Consultoria Legislativa da Câmara também havia pedido a rejeição do projeto devido ao desrespeito a leis fiscais e à ausência de informações sobre a origem do rombo e do plano de capitalização apresentado ao Banco Central. Segundo os técnicos, o projeto também deveria proibir expressamente a venda direta das propriedades, que precisariam ser oferecidas em leilão.

No projeto aprovado, há um gatilho que prevê a devolução ao governo do DF ou à Terracap se os valores transferidos excederem às necessidades de aporte do BRB, em caso de reavaliação anual dos ativos ou a recuperação das operações financeiras que deram causa à capitalização.

Aumento de capital

O projeto é considerado o primeiro passo para a solução exigida pelo BC para o fechar o buraco que deve ser aberto no balanço do banco devido a prováveis perdas com os ativos herdados do Master. Em apresentação aos deputados um dia antes da votação, o presidente do BRB, Nelson de Souza, havia defendido o projeto e dito que, sem ele, o banco poderia "parar de funcionar".

Os ativos do Master foram recebidos em troca das carteiras de crédito de R$ 12,2 bilhões consideradas fraudulentas por investigação da Polícia Federal. A estimativa é de que o banco estatal tenha que fazer uma reserva de recursos (provisionamento) de R$ 8,8 bilhões e fique com passivo a descoberto. Essa situação gera um desenquadramento da instituição frente ao Banco Central e exige um aporte do controlador, o governo do Distrito Federal.

Com a aprovação, o BRB está autorizado a apreciar a proposta de aumento de capital social de até R$ 8,8 bilhões em Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 18 de março. Não está claro ainda se o governo do DF conseguirá levantar os recursos para o aporte de R$ 6,6 bilhões.

Segundo o presidente do BRB, o plano A é montar um fundo imobiliário com os imóveis cedidos pelo governo, em que o banco ficaria com as cotas subordinadas, que assumem o risco de inadimplência, mas também ficam com maior retorno financeiro. Há dúvidas, no entanto, sobre a celeridade dessa opção. A solução patrimonial para o BRB precisa ser apresentada ao BC junto com o balanço, que tem de ser enviado até o fim de março.

"Hoje o principal item é fazer um fundo de investimento imobiliário e colocar esses imóveis dentro e, logicamente, como esse valor que tem que ser colocado tem que ser aportado pelo BRB, nada natural que nós fiquemos com as cotas subordinadas", disse Souza, após reunião com deputados nessa segunda-feira (2).

De acordo com o projeto aprovado, o fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo o Distrito Federal como cotista inicial e o BRB como responsável pela estruturação.

"O BRB poderá, diretamente ou meio de suas subsidiárias, exercer as funções de administrador fiduciário e/ou de custodiante e demais serviços qualificados (escrituração e controladoria), sendo que, alternativamente, poderá contratar instituições devidamente autorizadas pela CVM para desempenhar tais atividades."

"Em 20 dias, não vamos conseguir criar um fundo e capitalizar esse fundo, prometendo terras em que os anexos das emendas aprovadas impede transferência, venda, o retorno para o Distrito Federal. Você vai investir no fundo que não sabe a garantia que vai receber. Ou que o bem pode estar vinculado a outro serviço? Não é assim que funciona. O mercado, no mundo, não olha para financiar o crédito sem garantia formal e real", disse o deputado Max Maciel.

Outras opções, segundo Souza, são um empréstimo junto ao FGC ou com bancos e a venda de participação de subsidiária. Souza ainda acredita que seja possível criar um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com os ativos recebidos do Master. O presidente do BRB estima que os ativos valem R$ 21,9 bilhões, mas disse que a criação do fundo depende antes de um "valuation".

Como mostrou o GLOBO, o governo do DF está em tratativas com bancos para tentar viabilizar um empréstimo, mas havia um impasse em torno das garantias.

