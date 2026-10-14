A- A+

Economia Câmara do Recife homenageia Insight Feiras & Negócios e Multimodal Nordeste Solenidade reconheceu o impacto das feiras na geração de negócios e no fortalecimento do Recife como polo de eventos empresariais e marca o início das comemorações pelos 10 anos da empresa, em 2027

A contribuição da Insight Feiras & Negócios e da Multimodal Nordeste para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e a consolidação do Recife como polo de negócios do Nordeste foi reconhecida em reunião solene realizada nesta terça-feira (13), na Câmara Municipal do Recife. A homenagem, proposta pelo vereador Felipe Francismar (PSB), também marca o início das comemorações pelos 10 anos da Insight Feiras & Negócios, que serão celebrados em 2027.

A solenidade teve como presidente da mesa, Fabiano Ferraz, e a presença do superintendente-geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Aldemar Santos. O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o médico George Trigueiro, presidente do Sindhospe (Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas de Pernambuco), fornecedores, representantes da imprensa e os colaboradores da Insight também prestigiaram a noite.

Fundada em 2017, a Insight nasceu da união de Carol Baía, Tatiana Menezes e Rodrigo da Fonte, profissionais com experiência nas duas maiores multinacionais do setor de feiras de negócios. Com o propósito de conectar pessoas e gerar negócios, os sócios criaram uma empresa pernambucana dedicada a desenvolver eventos capazes de movimentar setores econômicos, aproximar mercados e gerar oportunidades para expositores e visitantes.

Ao longo de sua trajetória, a empresa ampliou sua atuação em segmentos estratégicos. Seu portfólio reúne cinco feiras: HospitalMed, voltada à área de saúde; HFN — Hotel & Food Nordeste, direcionada aos setores de hotelaria e alimentação fora do lar; Supermix, reconhecida como a maior feira do varejo do Norte e Nordeste; EFN — Expo Franquias Nordeste, voltada ao mercado de franquias; e Multimodal Nordeste, dedicada à cadeia logística. Juntas, as iniciativas somam mais de 2.500 marcas expositoras e 75 mil visitantes, dos quais mais de 50% vêm de fora de Pernambuco.

A expansão começou a se destacar já nos primeiros anos. A HospitalMed dobrou de tamanho no primeiro ano de atuação conjunta dos sócios, enquanto a HFN foi criada em 2018. Durante a pandemia, a Insight reinventou seus formatos com eventos on-line e uma feira virtual, além de colaborar com o Governo de Pernambuco no encaminhamento de demandas de insumos hospitalares aos fornecedores da base de expositores da HospitalMed. Em 2021, assumiu também a organização da Supermix e realizou iniciativas em parceria com a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), aproximando os setores público e privado.

Em 2023, os sócios foram convidados a integrar a sociedade e a administração do Recife Expo Center, primeiro centro de convenções do Recife. Nesse contexto, surgiu a Multimodal Nordeste, idealizada em parceria com o empresário Domenico Carneiro, que identificou a oportunidade de criar um evento à altura da relevância logística de Pernambuco e da região. A primeira edição, em 2024, marcou a inauguração do equipamento e, desde então, a feira vem ampliando sua presença no mercado.

Na edição de 2026, realizada no Recife Expo Center, a Multimodal Nordeste registrou crescimento de 35% na área de exposição, reuniu aproximadamente 180 marcas expositoras e recebeu cerca de 12 mil visitantes qualificados, com movimentação superior a R$ 600 milhões em negócios. Em apenas três edições, o evento triplicou de tamanho, fortalecendo as conexões entre operadores logísticos, transportadores, indústrias, varejistas, distribuidores e fornecedores de tecnologia e serviços.

Para a diretoria da Insight Feiras & Negócios, o reconhecimento representa também a valorização de um trabalho construído coletivamente. “Nosso propósito é conectar pessoas e negócios, desenvolver cadeias produtivas e gerar oportunidades para Pernambuco. Ao trazer fornecedores de todo o Brasil para se conectar com compradores do Nordeste, contribuímos para movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar empresas. Queremos continuar crescendo e posicionar Pernambuco como referência nacional em feiras de negócios e turismo de eventos.”

Além dos negócios gerados diretamente entre expositores e visitantes, as feiras movimentam setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços. A programação inclui ainda mais de 15 eventos de conteúdo, que promovem atualização profissional, troca de experiências e acesso às tendências de cada segmento.

O empresário Manoel Ferreira Júnior, presidente de honra da Multimodal Nordeste e do Grupo Agemar, fez a saudação durante a solenidade e ressaltou a importância de reconhecer a contribuição de quem empreende. “O empresário é um dos grandes motores da economia, pois gera riqueza, renda e oportunidades de trabalho. Iniciativas como essa demonstram a força do setor de eventos, atraindo pessoas, movimentando negócios e criando oportunidades para Pernambuco”, afirmou.

Para o vereador Felipe Francismar, autor da proposta, a homenagem reconhece os resultados alcançados pela empresa e sua contribuição para o desenvolvimento regional. “Valorizar iniciativas como essa é reconhecer quem contribui, na prática, para o crescimento da nossa cidade e do nosso estado. Esta homenagem representa o reconhecimento da Câmara à atuação da Insight Feiras & Negócios no fortalecimento da economia e na consolidação do Recife como importante polo de negócios do Nordeste”, declarou.

Ao abrir as comemorações pelos seus 10 anos, a homenagem celebra a trajetória da Insight Feiras & Negócios e reforça o papel das feiras profissionais na integração de mercados, na atração de visitantes e investimentos e na projeção de Pernambuco como destino de grandes eventos empresariais.

Veja também