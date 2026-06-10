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Estados Unidos Câmara dos EUA aprova US$ 70 bilhões para financiar fiscalização migratória por 3 anos Republicanos usaram sua maioria para aprovar o texto, que financia por três anos duas agências do Departamento de Segurança Interna

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por margem estreita, na terça-feira (9), um projeto de lei que destina quase US$ 70 bilhões à fiscalização migratória e o enviou ao presidente Donald Trump para sanção, reforçando a agenda de deportações do governo pelo restante de seu mandato.

Os republicanos usaram sua maioria para aprovar o texto, que financia por três anos duas agências do Departamento de Segurança Interna. A proposta passou por 214 votos a 212, apesar da oposição dos democratas. Trump deve sancioná-la nesta quarta-feira.

Segundo a Casa Branca, o projeto prevê US$ 38 bilhões para o Immigration and Customs Enforcement (ICE), US$ 26 bilhões para a Patrulha de Fronteira (Border Patrol) e outros US$ 5 bilhões para cobrir custos imprevistos. A medida antecipa o financiamento anual rotineiro, garantindo um fluxo de recursos praticamente ininterrupto enquanto o governo Trump busca deportar cerca de 1 milhão de pessoas por ano.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, precisou manter sua bancada unida e com quórum praticamente completo para concluir semanas de negociações. A tramitação foi atrasada por uma previsão de mais de US$ 1 bilhão para a segurança da Casa Branca - incluindo o novo salão de baile de Trump - e por um fundo de US$ 1,8 bilhão para indenizar aliados do presidente que alegam ter sido investigados e processados injustamente. Essas propostas, consideradas politicamente tóxicas, foram retiradas do texto.

Agora, o projeto se concentra exclusivamente na fiscalização migratória, tema que os republicanos tratam como uma linha divisória entre os dois principais partidos e que esperam que os ajude a vencer as eleições de meio de mandato deste ano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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