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PEC

Câmara rejeita retirar de pauta PEC que amplia imunidade tributária de igrejas

PEC é de autoria do deputado federal Marcelo Crivella e teve a votação pautada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta

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O plenário da Câmara dos Deputados O plenário da Câmara dos Deputados  - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A Câmara dos Deputados rejeitou na quarta-feira, 28, um requerimento para retirada de pauta da proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade tributária de templos religiosos no País.

A PEC é de autoria do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e teve a votação pautada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O texto amplia a proteção tributária atualmente prevista na Constituição ao vedar a cobrança de impostos sobre bens e serviços necessários à formação de patrimônio, geração de renda e prestação de serviços de organizações religiosas.

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A proposta também prevê imunidade para entidades assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas.

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