Camaragibe conquista investimento de R$ 9 milhões do CrediAmigo para micro e pequenos empreendedores

A Prefeitura de Camaragibe, em parceria com o Banco do Nordeste, garantiu um investimento de R$ 9 milhões no programa de microcrédito CrediAmigo, uma iniciativa que visa fortalecer os negócios formais e informais da cidade. Esse montante representa o dobro do valor aplicado em 2024, consolidando Camaragibe como um polo de fomento ao pequeno negócio na região.

Um dos destaques dessa ação é o "CrediAmigo Delas", que oferece condições diferenciadas para mulheres empreendedoras informais, com taxas de juros reduzidas e prazos mais extensos. A vice-prefeita de Camaragibe, Débora Rocha, enfatizou a importância de apoiar o empreendedorismo feminino na cidade.

"Temos diversas ações planejadas para março com foco no fortalecimento do empreendedorismo das mulheres. O CrediAmigo Delas é uma ferramenta essencial, com taxas reduzidas e melhores condições de crédito. Muitas mulheres precisam de uma oportunidade para recomeçar e esse programa pode abrir um novo horizonte. Na Brigada Maria da Penha, identificamos diversos talentos femininos que precisam de visibilidade e incentivo para crescer no mercado", afirmou.

Expansão e expectativas

A gerente do Banco do Nordeste em Camaragibe, Karina Alencar, destacou o aumento das operações bancárias na cidade, resultado da forte articulação da gestão municipal para atrair investimentos. "Dobrar o volume de crédito disponível para os empreendedores locais em um ano demonstra a força da parceria entre o Banco do Nordeste e a Prefeitura de Camaragibe. Nossa meta é continuar esse crescimento, expandindo cada vez mais os recursos para diferentes setores", afirmou Karina.

Com os novos investimentos, o CrediAmigo oferecerá financiamentos entre R$ 1.000 e R$ 21.000, com taxas de juros que variam de 0,98% a 3% ao mês. Os setores mais beneficiados serão comércio, beleza e alimentação, que são áreas estratégicas para o desenvolvimento do pequeno negócio local.

Impacto econômico

O gerente geral em exercício do CrediAmigo, Fábio Dionísio, reforçou a importância da atuação da Prefeitura na expansão do crédito na cidade. Em 2024, o programa atendeu 1.600 clientes, totalizando R$ 4,5 milhões em crédito. Para 2025, a meta é dobrar esse número para R$ 9 milhões. “Nosso objetivo é facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenos empreendedores, oferecendo suporte financeiro para que possam expandir seus negócios. Além disso, pretendemos abrir um ponto fixo de atendimento do CrediAmigo em Camaragibe ainda no primeiro semestre”, pontuou Fábio Dionísio.

O secretário de Projetos Estratégicos de Camaragibe, Wagner Maciel, destacou o trabalho da Prefeitura na captação de recursos financeiros para o desenvolvimento econômico da cidade. "O crédito facilitado vai impulsionar pequenos negócios e fortalecer nossa economia. Só em 2024, o volume de recursos aplicados pelo microcrédito em Camaragibe cresceu 1100%, e em 2025, esse crescimento deve ser ainda maior. O município também oferecerá suporte aos empreendedores, disponibilizando espaços físicos para orientações e capacitação", afirmou Wagner.

Além dos R$ 9 milhões destinados ao microcrédito, a cidade também prevê um investimento adicional de R$ 15 milhões em financiamento para serviços e empreendedores. Com isso, Camaragibe se consolida ainda mais como um centro de fomento aos pequenos negócios na Região Metropolitana do Recife, oferecendo suporte financeiro, capacitação e orientação para quem deseja crescer no mercado.

