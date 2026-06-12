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Mercado Financeiro Câmbio: Irã freia euforia ao negar aval final para acordo com EUA; IPCA está no radar Movimento veio depois de a Guarda Revolucionária do Irã afirmar que um possível memorando de entendimento com os EUA ainda não recebeu aprovação final

O dólar iniciou a sessão desta sexta-feira, 12, em queda, acompanhando o exterior, mas passou a subir com a redução das perdas do petróleo e do índice DXY da moeda americana, após os rendimentos dos Treasuries virarem para alta.

O movimento veio depois de a Guarda Revolucionária do Irã afirmar que um possível memorando de entendimento com os EUA ainda não recebeu aprovação final, esfriando parte do otimismo sobre um acordo sinalizado pelo presidente americano, Donald Trump. A curva de juros também se ajusta ao IPCA de maio acima da mediana do mercado.

Segundo Teerã, o texto de 14 pontos segue sob análise, sem concessões sobre o Estreito de Ormuz, e o governo rejeitou novas mudanças sugeridas por Washington. O Ministério das Relações Exteriores iraniano reforçou que ainda não há decisão final.

No Brasil, o IPCA desacelerou a 0,58% em maio, após alta de 0,67% em abril. O resultado do mês veio acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava arrefecimento do índice a 0,55% nesta leitura. A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,20% e, em 12 meses, foi de 4,72% até maio, ante taxa de 4,39% até abril.

Na Europa, o dirigente do BCE e presidente do Banco da França Emmanuel Moulin defendeu a alta de juros para 2,25%, dizendo que a medida é necessária para conter os efeitos inflacionários da guerra no Golfo Pérsico. Segundo ele, a alta da energia já começa a atingir outros preços, e o BCE seguirá dependente dos dados para definir os próximos passos.

Nos EUA, o IPO da SpaceX, de US$ 75 bilhões - o maior da história - estreia nesta sexta na Nasdaq mirando valor de mercado de US$ 1,75 trilhão. Após analisar o prospecto de 458 páginas, uma IA da BridgeWise concluiu que a Starlink é hoje o único segmento lucrativo da empresa.

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