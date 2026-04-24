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MERCADO CAMBIAL Câmbio: mercado está volátil com queda de dólar e do petróleo por sinais de EUA e Irã O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 4,121 bilhões em abril

O dólar está volátil na manhã desta sexta-feira, 24. Após abrir em alta e atingir R$ 5,0129 (+0,18%) com a queda do petróleo, o dólar virou e caiu à mínima de R$ 4,9954 (-0,16%), acompanhando a fraqueza da moeda americana no exterior. Por volta das 9h30, a divisa americana rodava mais perto da estabilidade, com viés de baixa.

O petróleo passou a cair nesta manhã, após o governo dos EUA prorrogar por 90 dias a isenção para transporte marítimo, segundo a Bloomberg. No cenário geopolítico, há expectativa de negociações, com representante do Irã indo ao Paquistão.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deve viajar ao Paquistão até o final de semana para negociações, disseram dois funcionários paquistaneses à Associated Press nesta sexta-feira.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que passou por tratamento de um tumor maligno "em estágio muito inicial, sem qualquer disseminação ou metástases", após a divulgação de seu relatório médico anual.

No Brasil, o Banco Central realizou na manhã desta sexta operação simultânea com swap cambial reverso e venda de dólar à vista, com ofertada de até US$ 1 bilhão em swap reverso, que corresponde à compra de dólar futuro, e US$ 1 bilhão no mercado spot.

O déficit em transações correntes somou US$ 6,036 bilhões em março, pior que fevereiro (-US$ 5,592 bilhões) e acima da mediana das projeções (-US$ 5,620 bilhões), segundo o Banco Central. O resultado também foi mais negativo que março de 2025 (-US$ 2,930 bilhões).

O Investimento Direto no País (IDP) somou entrada líquida de US$ 6,037 bilhões em março, abaixo da mediana de US$ 6,70 bilhões da pesquisa da Broadcast. No acumulado do 1º trimestre de 2026, o fluxo totaliza US$ 21,026 bilhões, enquanto em 12 meses chega a US$ 75,660 bilhões (3,18% do PIB).

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 4,121 bilhões em abril, até a última segunda-feira, 20, informou o Banco Central.

Em relação à inflação, o IPC-S desacelerou para 0,90% na terceira quadrissemana de abril, após 0,96% na segunda e 0,91% na primeira. Em 12 meses, acumula alta de 3,86%.

Do lado corporativo, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, deve assumir a presidência do conselho da Braskem após a mudança de controle, segundo Lauro Jardim, de O Globo.



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