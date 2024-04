A- A+

BANCO CENTRAL Câmbio não deveria ser problema e intervenção não tem a ver com patamar do dólar, diz Roberto Campos Presidente do Banco Central frisou que mercado é flutuante e que movimento aconteceu por vencimento de títulos

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em evento do Bradesco BBI, em São Paulo, que a intervenção cambial feita pela autoridade monetária nesta semana não teve nada a ver com o patamar do câmbio, que é flutuante.

Campos Neto afirmou que a intervenção, a primeira no governo do presidente Lula, foi motivada pelo vencimento de títulos atrelados à moeda americana.

Esta semana, a moeda americana chegou a bater em R$ 5,07, para fechar a R$ 5,059, maior cotação desde outubro passado. O Banco Central anunciou uma intervenção no mercado de câmbio, ontem, em leilão de até 20 mil contratos de swap cambial, quando ofereceu o equivalente US$ 1 bilhão ao mercado. Esses contratos equivalem à venda de dólares no mercado futuro.

Segundo ele, a razão da intervenção foi explicada na comunicação feita pelo BC, mas parte do mercado não compreendeu.

Campos Neto disse que a autotidade monetária faz intervenções no câmbio apenas quando detecta disfuncionalidades no mercado, o que não seria o caso neste momento.

