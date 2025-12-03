Qua, 03 de Dezembro

Mercado

Câmbio: real e pares emergentes sobem em meio a dólar fraco e alta do petróleo

A taxa de câmbio também reflete a valorização das principais moedas de emergentes exportadores de commodities, em meio às apostas de que o Federal Reserve cortará juros na próxima semana e em 2026

Um homem passa por um quadro mostrando as taxas de câmbio do peso mexicano em relação ao dólar americano na Cidade do MéxicoUm homem passa por um quadro mostrando as taxas de câmbio do peso mexicano em relação ao dólar americano na Cidade do México - Foto: Luis Cortes / AFP

O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (3) acompanhando o movimento global de enfraquecimento da moeda americana, enquanto o petróleo sobe após a frustração com a falta de avanço em um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia.

O Kremlin afirmou que é "errado" dizer que Vladimir Putin rejeitou o plano dos EUA para a Ucrânia. Segundo Yuri Ushakov, Putin aceitou algumas propostas e considerou outras inaceitáveis, mas Moscou está disposto a seguir negociando.

A taxa de câmbio também reflete a valorização das principais moedas de emergentes exportadores de commodities, em meio às apostas de que o Federal Reserve cortará juros na próxima semana e em 2026. A agenda local está vazia, sem um driver forte e investidores ficam de olho na relação do governo e Congresso e nos indicadores dos EUA.

O relatório ADP de vagas criadas no setor privado dos EUA sai às 10h15, a produção industrial de setembro às 11h15 e os PMIs composto e de serviços dos EUA (11h45 e 12h). Os dados devem guiar as apostas sobre corte de juros, à medida que o relatório do payroll só será divulgado no dia 12, após o encontro do BC americano na próxima quarta-feira (10).

No Brasil os únicos dados previstos são os PMIs composto e de serviços no Brasil (10h).

No noticiário do dia, destaque para as grandes companhias abertas do Novo Mercado, que preparam pedido à B3 para pagar dividendos sem desembolso de caixa. A proposta é distribuir ações preferenciais resgatáveis em bonificação, solução que preserva a isenção de IR sobre lucros acumulados até 2025.

Os empregados da EPE terminam greve após assembleia aprovar proposta da autarquia, que prevê abonar 20 dias de greve e compensar 7 com trabalho.

O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina subiu 8,7 pontos no terceiro trimestre de 2025, para 86,8 pontos, segundo o Ibre/FGV. No Brasil, porém, o clima econômico recuou 3,6 pontos no período, para 66,1 pontos.

O advogado Ferdinando Lunardi, do E. Munhoz Advogados, tornou-se o favorito do ministro Fernando Haddad para presidir a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas a indicação ainda não foi formalizada. Lunardi é próximo do secretário-executivo Dario Durigan.

Apesar de estarem fora do Brasil, os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ambos do PL e alvos de processos no STF, incluíram R$ 80,5 milhões em emendas no orçamento de 2026. Essas emendas foram aprovadas pelas comissões da Câmara, sem especificar destinatários, segundo O Globo.
 

