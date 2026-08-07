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Tecnologia Cambridge Brasil lança projeto para ampliar uso corporativo de inteligência artificial Projeto Nexus estrutura ferramentas de IA dentro da consultoria e prevê, em uma segunda etapa, aplicação das soluções no apoio a famílias empresárias

A Cambridge Family Enterprise Group Brasil (CFEG Brasil) lançou, nesta sexta-feira (7), em São Paulo, o Projeto Nexus – IA na CFEG, iniciativa voltada à incorporação da inteligência artificial aos processos internos da consultoria. A proposta é desenvolver soluções e metodologias próprias para aumentar a eficiência das operações, fortalecer a governança e aprimorar os serviços oferecidos às famílias empresárias.

O projeto será conduzido por um Grupo de Trabalho (GT) de Tecnologia e Inteligência Artificial, liderado por Antônio Jorge Araújo, consultor sênior e sócio da CFEG Recife. A iniciativa conta ainda com a parceria da Effektra Consultoria, especializada na implementação de soluções tecnológicas.

Nesta primeira etapa, o Nexus terá foco na própria estrutura da CFEG. A intenção é estabelecer processos, ferramentas e parâmetros de governança para o uso da inteligência artificial dentro da consultoria. Em uma segunda fase, a experiência acumulada deverá servir de base para a criação de soluções voltadas às empresas e famílias atendidas pela organização.

A discussão sobre o uso da tecnologia também vem sendo levada aos empresários. Em uma reunião recente do Conselho de Lideranças Familiares da CFEG Recife, sucessores e líderes empresariais participaram de um debate sobre a aplicação da inteligência artificial nos negócios. O encontro teve a participação de Zeca Branco, diretor da Sauter Digital, que apresentou exemplos de utilização da tecnologia no ambiente corporativo.

Entre as aplicações apresentadas estavam ferramentas voltadas para auditoria, atendimento, marketing, gestão de relacionamento com clientes (CRM) e análise de dados. Para Branco, um dos principais desafios das empresas atualmente é transformar o uso individual da IA em uma estratégia corporativa.

“O desafio das famílias empresárias não é fazer as pessoas usarem IA, pois elas já usam. O desafio é migrar do uso individual para uma IA corporativa, governada e integrada aos processos da empresa, o que garante segurança de dados e valor efetivo”, afirmou.

Segundo Antônio Jorge Araújo, a estruturação interna da CFEG permitirá que a consultoria amplie sua capacidade de orientar as novas gerações de empresários familiares sobre o uso estratégico da tecnologia.

“Os jovens líderes já convivem naturalmente com essas ferramentas. Ao organizarmos a IA dentro de padrões corporativos seguros e estratégicos, preparamos a própria CFEG para orientar as empresas familiares no momento em que elas forem dar esse mesmo passo rumo à competitividade digital”, disse.

Com o Projeto Nexus, a CFEG passa a concentrar esforços na criação de uma estrutura própria para o uso corporativo da inteligência artificial, com foco em governança, segurança e integração da tecnologia aos processos de gestão.

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