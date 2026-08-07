Cambridge Brasil lança projeto para ampliar uso corporativo de inteligência artificial
Projeto Nexus estrutura ferramentas de IA dentro da consultoria e prevê, em uma segunda etapa, aplicação das soluções no apoio a famílias empresárias
A Cambridge Family Enterprise Group Brasil (CFEG Brasil) lançou, nesta sexta-feira (7), em São Paulo, o Projeto Nexus – IA na CFEG, iniciativa voltada à incorporação da inteligência artificial aos processos internos da consultoria. A proposta é desenvolver soluções e metodologias próprias para aumentar a eficiência das operações, fortalecer a governança e aprimorar os serviços oferecidos às famílias empresárias.
O projeto será conduzido por um Grupo de Trabalho (GT) de Tecnologia e Inteligência Artificial, liderado por Antônio Jorge Araújo, consultor sênior e sócio da CFEG Recife. A iniciativa conta ainda com a parceria da Effektra Consultoria, especializada na implementação de soluções tecnológicas.
Nesta primeira etapa, o Nexus terá foco na própria estrutura da CFEG. A intenção é estabelecer processos, ferramentas e parâmetros de governança para o uso da inteligência artificial dentro da consultoria. Em uma segunda fase, a experiência acumulada deverá servir de base para a criação de soluções voltadas às empresas e famílias atendidas pela organização.
A discussão sobre o uso da tecnologia também vem sendo levada aos empresários. Em uma reunião recente do Conselho de Lideranças Familiares da CFEG Recife, sucessores e líderes empresariais participaram de um debate sobre a aplicação da inteligência artificial nos negócios. O encontro teve a participação de Zeca Branco, diretor da Sauter Digital, que apresentou exemplos de utilização da tecnologia no ambiente corporativo.
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Entre as aplicações apresentadas estavam ferramentas voltadas para auditoria, atendimento, marketing, gestão de relacionamento com clientes (CRM) e análise de dados. Para Branco, um dos principais desafios das empresas atualmente é transformar o uso individual da IA em uma estratégia corporativa.
“O desafio das famílias empresárias não é fazer as pessoas usarem IA, pois elas já usam. O desafio é migrar do uso individual para uma IA corporativa, governada e integrada aos processos da empresa, o que garante segurança de dados e valor efetivo”, afirmou.
Segundo Antônio Jorge Araújo, a estruturação interna da CFEG permitirá que a consultoria amplie sua capacidade de orientar as novas gerações de empresários familiares sobre o uso estratégico da tecnologia.
“Os jovens líderes já convivem naturalmente com essas ferramentas. Ao organizarmos a IA dentro de padrões corporativos seguros e estratégicos, preparamos a própria CFEG para orientar as empresas familiares no momento em que elas forem dar esse mesmo passo rumo à competitividade digital”, disse.
Com o Projeto Nexus, a CFEG passa a concentrar esforços na criação de uma estrutura própria para o uso corporativo da inteligência artificial, com foco em governança, segurança e integração da tecnologia aos processos de gestão.