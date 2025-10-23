A- A+

empresários Cambridge cria Conselho de Lideranças Familiares para impulsionar nova geração de empresários Encontro inaugural em 4 de novembro marca início de grupo exclusivo para troca de experiências e fortalecimento da sucessão empresarial na região

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Regional Recife anuncia a criação do Conselho de Lideranças Familiares, um espaço exclusivo e colaborativo formado por 12 membros da próxima geração de famílias empresárias. O encontro inaugural acontecerá no dia 4 de novembro de 2025, no Riomar Trade Center 5, com uma programação que vai das 9h às 12h para o encontro do grupo e um almoço especial no Ruizito, das 12h às 14h, que terá o empresário Boris Berenstein como convidado.

Ao longo de 2026, o Conselho realizará encontros trimestrais para promover o desenvolvimento, o fortalecimento do protagonismo e a troca de experiências entre seus membros. Idealizado pela CFEG, o Conselho busca criar um ambiente de confiança e colaboração para superar os desafios enfrentados por membros em transição para o comando das empresas familiares consolidadas.

Segundo Elane Cabral, sócia regional da CFEG, o grupo contará com participantes que já trabalham nas empresas e, apesar de ainda não tomarem as decisões finais, desejam se preparar para assumir posições de liderança, compartilhando desafios e buscando crescimento coletivo.

O Conselho de Lideranças Familiares é reservado para membros entre 30 e 50 anos, ativos na gestão da empresa familiar, selecionados a partir de convite da CFEG. A adesão exige compromisso com a participação integral nas reuniões e confidencialidade nas discussões.

Antônio Jorge Araújo, sócio regional da CFEG, explica que esse modelo contempla a participação de apenas um membro por família, formando um grupo seleto e diverso para fortalecer conexões de valor entre os pares e também entre a CFEG e o ambiente empresarial local.

Com essa iniciativa, a Cambridge reforça sua presença regional e seu compromisso estratégico em desenvolver a governança corporativa e sucessória em empresas familiares, preparando a próxima geração para garantir a longevidade e sustentabilidade dos negócios no Nordeste.

