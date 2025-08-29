Sex, 29 de Agosto

Camex aplica antidumping em importações de folhas metálicas de aço da China

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

Camex aplica antidumping em importações de folhas metálicas de aço da ChinaCamex aplica antidumping em importações de folhas metálicas de aço da China - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo por até cinco anos sobre as às importações brasileiras de folhas metálicas de aço carbono - ligado ou não ligado, de qualquer largura com espessura inferior a 0,5 mm - provenientes da China. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O órgão também aplicou direito antidumping provisório por até seis meses às importações de resinas de polietileno - polímeros de etileno, em formas primárias, sem carga, com e sem aditivos, com e sem pigmentos - originárias do Canadá e dos Estados Unidos.

