CAMEX Camex aprova manutenção de tarifa de 3,8% para importação de glifosato de fora do Mercosul A revisão tarifária era pedida pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), que retirou o pleito ao colegiado

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) aprovou a manutenção da redução da Tarifa Externa Comum (TEC) de 10,8% para 3,8% para o herbicida glifosato importado de países de fora do Mercosul.

A redução do imposto de importação terá validade de seis meses, conforme antecipou o Broadcast Agro. A decisão foi deliberada em reunião ordinária do colegiado realizada nesta quinta-feira e confirmada pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em nota.

A manutenção da menor TEC para internalização do herbicida glifosato e do seu sal de monoisopropilamina foi pedida pela fabricante de agroquímicos Syngenta, conforme a agenda divulgada de temas da reunião. O pleito teve o apoio do setor produtivo, que externou ser favorável à aprovação ao Ministério da Agricultura.

O Gecex também encerrou a discussão sobre elevação da TEC, hoje zerada, para 15% para nitrato de amônio importado de fora do Mercosul, como mostrou mais cedo a reportagem. A revisão tarifária era pedida pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), que retirou o pleito ao colegiado.

Entidades que representam produtores rurais e a indústria de fertilizantes eram contrárias ao aumento do imposto de importação do nitrato de amônio, insumo utilizado na adubação das lavouras, alegando encarecimento do custo de produção.

