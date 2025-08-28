Qui, 28 de Agosto

BORRACHA NATURAL

Camex mantém tarifa de 10,8% sobre borracha natural importada de fora do Mercosul

A alíquota é revisada a cada dois anos

Bandeira do MercosulBandeira do Mercosul - Foto: Jane de Araújo / Câmara dos Deputados

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou a manutenção da tarifa de 10,8% aplicada sobre a borracha natural importada de fora do Mercosul, conforme ata da reunião do colegiado realizada na quarta-feira, 27.

Pela decisão, a alíquota de importação sobre a borracha natural ou granuladas e prensadas permanece elevada de 3,6% para 10,8% por 24 meses.

O pedido pela manutenção da tarifa em patamar elevado foi apresentado ao colegiado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Produtores e beneficiadores de borracha pediram ao governo federal a manutenção da tarifa de 10,8% no início deste mês em reunião da Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha (Abrabor) e da Cooperativa dos Heveicultores de Guaraçaí com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro.

Essa alíquota é revisada a cada dois anos. Em 2023, ela foi elevada de 3,6% para 10,8% como socorro à indústria nacional, que enfrentava preços baixos da commodity e entrada do produto importado de países do Sudeste Asiático.

Em julho deste ano, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), que representa as indústrias de pneus instaladas no Brasil, pediu à Camex a redução do imposto de importação da borracha natural.

A borracha natural é utilizada nos segmentos de pneus, luvas, mangueiras, calçados, brinquedos, peças automotivas, acessórios e próteses.

