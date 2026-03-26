Camex reduz tarifas de importação para produtos, incluindo remédios para diabetes e Alzheimer

A- A+

Leia também

• Com guerra e economia forte, BC vê inflação fora da meta até 2028

• OCDE: guerra no Irã será choque duplo na economia global e terá forte impacto na inflação dos EUA

• OCDE faz alerta sobre impacto da guerra na economia da zona do euro

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) decidiu nesta quinta-feira (26) reduzir a tarifa de importação de quase mil produtos por ausência de produção nacional ou oferta insuficiente para atender o mercado interno. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a medida foi tomada para garantir o abastecimento e reduzir custos em setores específicos da economia.

Entre os itens com tarifa zerada estão medicamentos usados no tratamento de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia, além de fungicidas e inseticidas para controle de pragas na agricultura, insumos para a indústria têxtil, lúpulo para a fabricação de cerveja e produtos destinados à nutrição hospitalar. A lista inclui ainda 970 itens de bens de capital e de informática e telecomunicações, sendo 191 em caráter provisório, vinculados a resoluções anteriores do Gecex.

A decisão abrange produtos considerados essenciais ou estratégicos, especialmente em áreas como saúde, agricultura e indústria, onde a produção doméstica é inexistente ou insuficiente para suprir a demanda. A ideia é dar maior previsibilidade a setores que dependem desses insumos, informou o MDIC.

Na mesma reunião, o colegiado também aprovou a aplicação de direito antidumping definitivo, por cinco anos, sobre a importação de etanolaminas originárias da China e de resinas de polietileno dos Estados Unidos e do Canadá. No caso das resinas, o Gecex decidiu, por interesse público, reduzir os valores do direito para os níveis do antidumping provisório em vigor nos últimos seis meses, com o objetivo de evitar impacto adicional sobre a cadeia produtiva.

As etanolaminas são insumos químicos amplamente utilizados na produção de detergentes, produtos de limpeza, cosméticos e também em processos industriais, como tratamento de gases e fabricação de agroquímicos. Já as resinas de polietileno são matérias-primas essenciais para a indústria do plástico, empregadas na fabricação de embalagens, sacolas, filmes plásticos, tubos, peças automotivas e uma ampla variedade de produtos de uso cotidiano.

Veja também