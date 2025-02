Caminho para enfrentar protecionismo é fortalecer instituições do multilateralismo, diz Alckmin

A- A+

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o mundo precisa fortalecer as instituições multilaterais para afastar os prejuízos econômicos que podem ser impostos pelo protecionismo de parte dos países.

"A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi criada para termos o mínimo de previsibilidade sobre o cumprimento de regras", afirmou Alckmin, em evento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) de recepção aos novos alunos dos cursos de graduação em Direito e Relações Internacionais.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), porém, a OMC está travada desde 2019 porque o governo dos Estados Unidos bloqueou a indicação de juízes necessários para o pleno funcionamento da instituição.

O vice-presidente também chamou a atenção para a necessidade de fortalecer as relações comerciais com os países vizinhos. "Na América do Norte, 50% do comércio é entre eles. Na Europa, 60%. Na Ásia, até 70%. Na América Latina, 26%", disse.

O aumento desse porcentual, avaliou, está no avanço do Mercosul.

No evento, Alckmin também respondeu perguntas dos estudantes do IDP. Entre as questões, disse que o foco da educação no País precisa ser um maior investimento no ensino infantil, de zero a 5 anos. "E para o Fundamental e Médio, o máximo possível em ensino integral."



