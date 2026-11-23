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BANCO CENTRAL Caminho viável para a política fiscal não exige corte absoluto de despesas, diz Galípolo Presidente do Banco Central afirmou que é possível revisar regras fiscais para preservar programas sociais do governo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que é perfeitamente viável preservar os programas e benefícios sociais voltados às populações vulneráveis e, ao mesmo tempo, revisitar os gatilhos e processos das regras fiscais. Ele considera ser possível ajustar processos e gatilhos automáticos que vinculam o aumento de despesas ao crescimento da arrecadação, sem fazer um "corte absoluto" das despesas.

— Não está sendo colocado fazer um corte absoluto. No meio do caminho tem uma série de coisas que dá para a gente fazer, que atendem completamente o que foi eleito democraticamente. É possível preservar programas, benefícios, para aquelas pessoas que precisam realmente desses programas e simultaneamente revisitar processos e gatilhos de regras que nós temos, que tragam um mix mais harmonioso que produza menos tensão entre as políticas econômicas (fiscal e monetária) — disse Galípolo durante sua participação no Macro Vision 2026, evento promovido pelo Itaú BBA, em São Paulo, para discutir o cenário econômico do país.

Para Galípolo, o caminho viável para a política fiscal não exige cortes cegos nem crescimento descontrolado de gastos, mas sim a harmonização entre regras gerais e específicas para reduzir o atrito entre as políticas fiscal e monetária, explicou. Ele lembrou que a recomposição da renda média nos últimos anos atendeu o apelo pela redução da pobreza no país, mas também aumentou a pressão da demanda sobre a oferta, gerando tensão sobre a inflação.

Galípolo reforçou que o mandato prioritário e inegociável da autoridade monetária é a estabilidade de preços. Ele ressaltou que, embora o Banco Central procure gerenciar os ciclos econômicos de forma a mitigar impactos na atividade sempre que possível, o compromisso e a função do BC permanece focadas no controle inflacionário caso a conjuntura exija uma escolha entre objetivos, embora a diretoria do BC procure suavizar as oscilações do ciclo produtivo quando possível.

Ele defendeu que a própria estabilidade de preços é uma das ferramentas mais eficazes para assegurar a redução sustentável da desigualdade social no Brasil.

— A função de reação do Banco Central não mudou. Está muito claro que se só houver um mandato, o mandato é estabilidade de preços. Não tem dúvida disso. É estabilidade de preços. Esse é o nosso mandato principal — declarou.

O presidente do BC apontou que o Brasil possui vantagens competitivas para enfrentar choques externos e incertezas internacionais no momento atual, como ser um exportador líquido de petróleo, possuir uma matriz energética limpa, ser um grande produtor de alimentos, ter elevado nível de reservas internacionais e contar com uma democracia consolidada.

— Por conta dessas características, o país tem a oportunidade de apresentar um desempenho superior no plano relativo em comparação a outros emergentes, mesmo em um ambiente global marcado por guerras e volatilidade de commodities — declarou.

Galípolo disse que o país vivencia um ciclo mais complexo do que nos anos anteriores, com desaceleração da atividade econômica e elevações da projeções de inflação, segundo o boletim Focus, compilação de projeções feita pelo BC junto ao mercado. Mas, apesar dessa pressão, a política monetária demonstra potência suficiente para produzir o equilíbrio entre oferta e demanda e garantir a convergência da inflação.

— O conservadorismo prévio na fixação da taxa de juros permitiu que a política monetária estivesse em patamar contracionista antes dos choques recentes, colocando o país em uma posição mais bem defendida — garantiu.

Além disso, Galípolo afirmou que não existe qualquer debate dentro do governo sobre alteração das metas de inflação beste momento.

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