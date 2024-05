Caminhos do Brasil: evento debate os prejuízos da pirataria na economia

A- A+

O Brasil teve, em 2022, um prejuízo econômico de R$ 453,5 bilhões com ações ilegais, como contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de energia e água, segundo o estudo “Brasil Ilegal em Números”, produzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).

Do valor total, R$ 136 bilhões se referem aos prejuízos diretos com os impostos que deixaram de ser arrecadados e R$ 297 bilhões a perdas registradas por 16 setores econômicos.

Para discutir propostas para mitigar os prejuízos do mercado ilícito na economia do país, os jornais O Globo e Valor Econômico e a rádio CBN promovem hoje mais uma edição do "Caminhos do Brasil".

O evento acontece nesta sexta-feira, às 10h, e poderá ser acompanhado ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Globo. Acompanhe:

Participarão do encontro Andrey Correa, secretário executivo do Conselho de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP), do Ministério da Justiça, e Cristiane Foja, presidente executiva da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).

Também estarão presentes Edson Vismona, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), e Emerson Kapaz, CEO do Instituto Combustível Legal.

A mediação é de Mariana Barbosa, colunista do Globo, e Marcos de Moura e Souza, repórter especial do Valor.

O "Caminhos do Brasil" é uma iniciativa dos jornais O GLOBO e Valor Econômico e da Rádio CBN, com o patrocínio do Sistema Comércio, através da CNC, do Sesc, do Senac e de suas federações.

