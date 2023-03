Campanha "Abrace a Equidade" da Amazon reforça o desenvolvimento de carreira das mulheres

A- A+

Nos últimos anos, a frase “lugar de mulher é onde ela quiser” se tornou um símbolo da luta pela igualdade de direitos. A reinvindicação de espaços de liderança no mercado de trabalho de pessoas que se identificam como mulheres, antes ocupados majoritariamente por homens, encabeça uma verdadeira revolução na busca pela equidade de gênero. Um exemplo de empresa que apoia e fomenta práticas de reconhecimento da causa feminina é a Amazon, que traz a campanha “Abrace a Equidade” (#EmbraceEquity) para o Dia Internacional da Mulher de 2023.

Com esta ação, a Amazon propõe um pensamento ao mercado: para atingir a igualdade para as mulheres, primeiro é preciso focar na equidade. Isso significa levar em consideração as diferenças entre as pessoas para gerar oportunidades que valorizem essas características. Como seus clientes representam uma gama mais ampla de gêneros, raças, etnias, habilidades e origens, é natural para a Amazon promover uma cultura de diversidade no ambiente de trabalho, para que todos e todas se sintam bem-vindos, representados e valorizados.

“Na Amazon, não aceitamos nenhum tipo de discriminação. Trabalhamos para aumentar a participação feminina em uma ampla gama de funções. Somos comprometidos em promover um ambiente de trabalho em que todas possam crescer profissionalmente em um espaço seguro, atingindo todo o seu potencial. E apoiar a equidade de gênero não se limita apenas às mulheres. Os aliados são peças-chave nessa luta e todos na Amazon são parte da aliança da causa”, destaca Virna Brilhante, líder de Recursos Humanos de REC1, Centro de Distribuição da Amazon em Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife.

Ao destacar os “aliados”, a líder do RH da Amazon na capital pernambucana se refere às ações da companhia para incentivar todos os funcionários homens a desempenharem o papel de apoiadores das mulheres. Eles são estimulados a defender não apenas a equidade de gênero, mas também a usarem suas vozes e experiências como uma forma de celebrar e estimular presenças femininas que influenciaram suas jornadas profissionais.

56% das pessoas que trabalham nas operações da Amazon no Brasil se identificam como mulheres, desempenhando diferentes papéis e cargos | Foto: Divulgação/Amazon

Segundo dados da Amazon, no Brasil, mais de 56% de pessoas que trabalham em suas operações se identificam como mulheres. Esse número é de 54% quando considerado apenas o Centro de Distribuição de Pernambuco. Em reconhecimento da contribuição feminina em diversos papéis e cargos na empresa, a Amazon celebra esses tipos de conquistas diariamente. Com ações durante todo o ano, a empresa acredita que todos desempenham um papel conjunto nessa luta, expandindo para além das fronteiras empresariais e se tornando parte do DNA da nossa sociedade.

Nesse contexto, vale destacar também o trabalho importante que tem sido feito para a inclusão tanto das mulheres cis (que se identificam com o próprio sexo biológico) quanto das transsexuais. “Antes de entrar na Amazon, eu passei oito anos desacreditada em conseguir um emprego pelo fato de ser transsexual e fora do padrão. Porém, quando cheguei aqui, ouvi um comentário da Virna (líder de RH) falando que ‘o leão que você mata lá fora, aqui quem vai matar é a gente’ e isso me acolheu de uma forma inexplicável. Dentro da Amazon, eu me sinto mais segura do que na rua, me sinto respeitada pelo meu trabalho”, destaca Thayla Lauany, associada em REC1.

Além de uma única ação

Ações como essas não acontecem somente no Mês da Mulher. Outro exemplo importante é a segunda edição do programa “Decola Garota”, um projeto de aceleração de pequenos negócios voltado para empreendedoras, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME). A iniciativa quer ajudar mulheres que estão começando a vender seus produtos no e-commerce, buscando ampliar a equidade de gênero na Amazon. O programa será lançado oficialmente no dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, e se une a outras iniciativas da Amazon que trabalham Diversidade, Equidade e Inclusão no mercado de trabalho.

O Decola Garota terá duas edições anuais, cada uma com 100 vagas, e as inscrições podem ser feitas na página principal do site. Ao todo, as participantes passarão por seis semanas de treinamento com conteúdo exclusivo, mentorias com líderes e especialistas, sessões de dúvidas, acesso a gerente de contas, certificado de conclusão e premiação financeira para as finalistas.

Também em alusão ao dia 8 de março, a Amazon.com.br fará o lançamento de uma loja formada exclusivamente por mulheres empreendedoras. Elas terão suas histórias contadas no site, permitindo que clientes conheçam suas trajetórias quando comprarem os produtos de suas marcas. No final da campanha, 15% das vendas geradas serão doadas para o Instituto Rede Mulher Empreendedora, que ajuda mulheres em situação vulnerável.

Além disso, Amazon Web Services (AWS) Cloud Services – serviço de soluções em nuvem – oferece às empreendedoras brasileiras que possuem negócios na plataforma suporte, como nos casos do banco digital Z1 e à seguradora IZA. Dessa forma, as mulheres podem acessar o AWS Activate, um programa de financiamento gratuito projetado especificamente para startups e empresas em estágio inicial.

Josy Santos e Juliana Clemente, funcionárias da Amazon engajadas em projetos de incentivo a mulheres na liderança, posando para foto da campanha #EmbraceEquity - #AbraceAEquidade para o Dia Internacional da Mulher | Foto: Divulgação/Amazon

Programas, iniciativas e parcerias voltadas para o crescimento das mulheres

O desenvolvimento das carreiras femininas também se estende para além do Dia Internacional da Mulher. Atualmente, a Amazon conta com 13 grupos de afinidade para reunir colaboradores e colaboradoras de todo o mundo, sendo o maior deles o [email protected] Trata-se de um grupo global para mulheres em mais de 80 países, que funciona com o intuito de atrair, desenvolver e reter associadas em diferentes funções nos negócios da Amazon.

Além disso, há programas de treinamento e desenvolvimento para permitir que as funcionárias cresçam em suas carreiras. Entre eles, destacam-se o “Ascend: Women in Leadership (AWIL)”, que oferece mentoria de seis meses para funcionárias das equipes de Operações. Implementado no Brasil, em 2021, a iniciativa capacita mulheres para que se tornem líderes, desenvolvam habilidades, formem conexões entre elas, promovendo assim um espaço seguro para debates.

O projeto foi exportado para o México, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, Cingapura e Japão, países em que a Amazon marca presença. No ano passado, entre os meses de abril e novembro, o programa contou com a participação de sete mentoras, responsáveis por cinco mentoreadas cada - todas funcionárias da Amazon. Por seis meses as mentoras trocam experiências com as funcionárias, abordando temas que vão desde guias para as participantes até materiais de apoio sobre síndrome do impostor e maternidade, entre outros.

As mulheres podem se inscrever no AWIL por conta própria ou serem indicadas por suas lideranças para participar dos encontros. O objetivo do programa é estabelecer um projeto de carreira, assim como estimular a criação de um vínculo de confiança entre elas. Por fim, as orientandas completam uma avaliação de confiança antes e depois dos encontros. O resultado foi um aumento de 15% na confiança das mentoreadas que participaram da formatura em dezembro do 2022. Neste ano, a edição do programa “Ascend: Women in Leadership (AWIL)” acontecerá em março e terá, ao todo, 25 mentoreadas distribuídas entre 5 mentoras.

A Amazon oferece diferentes tipos de trabalho para todos e todas, com uma cultura acolhedora e inclusiva, com oportunidades para crescimento profissional | Divulgação/Amazon

Todos e todas que ocupam posições diversas na Amazon podem contar com oportunidades de trabalho, carreira e pacote de remuneração competitivo que ajudam a sustentar o seu bem-estar pessoal e necessidades familiares. Entre os benefícios oferecidos estão a licença parental estendida, além do Programa de Assistência ao Funcionário (Employee Assistance Program – no inglês), que oferece suporte gratuito 24h por dia, com sessões de aconselhamento, consultas legais e financeiras para colaboradores e seus familiares.

O engajamento dos funcionários é um passo importante para se atingir os objetivos de garantir a igualdade, primeiro focando na equidade dos gêneros. Assim, os programas de mentoria, incentivo e conscientização são peças-chave para que as empresas, como a Amazon, implementem e adicionem às suas culturas as boas práticas para impulsionar mulheres na liderança ou em posições que, hoje, ainda são majoritariamente masculinas.

