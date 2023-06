A- A+

Prazo Campanha de negociação de débito da Compesa termina nesta sexta-feira (30) Podem participar da campanha todos os clientes da Compesa com contas em atraso, independentemente do número de faturas vencidas

Amanhã (30) é o último dia da campanha de negociação de débitos da Compesa. O programa Quita Fácil de regularização de débito oferece descontos de até 90% com o pagamento à vista, a depender do histórico da dívida.

Também é possível acertar as contas com a empresa usando o cartão de crédito com possibilidade de parcelamento em até 21 vezes. Podem participar da campanha todos os clientes da Compesa com contas em atraso, independentemente do número de faturas vencidas.

Para negociar a dívida, o cliente poderá fazer a negociação diretamente nos canais digitais da Companhia, na Agência Virtual (www.compesa.com.br), pelo aplicativo Compesa Mobile, que pode ser baixado nas lojas virtuais, ou no WhatsApp (81) 9.9488.5047. E quem preferir negociar numa loja física, é só se dirigir a um dos 165 pontos de atendimento espalhados no estado.

“A Compesa está oferecendo toda a facilidade dos canais de atendimento para quitação da dívida, ajudando as pessoas a ficarem em dia com as contas. Negociando pelo programa, o cliente também sai da negativação num prazo de 24 horas (SPC/SERASA)”, ressaltou o gerente de Arrecadação da Compesa, Bruno Lisboa.

