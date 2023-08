A- A+

VIAGEM E LAZER Campanha de verão do Governo de Pernambuco foca 16 atrações e pontos turísticos do Estado Ação pretende fomentar o turismo, gerar emprego e renda no Estado

A mais nova campanha do verão de Pernambuco foi lançada na manhã desta sexta-feira (25), no Centro de Convenções, em Olinda.

O Governo do Estado, juntamente com a Empresa de Turismo e Lazer e a Secretária de Turismo e Lazer, divulgou os principais atrações e pontos turísticos do Estado, do Litoral ao Sertão, para o verão 2023/2024.





Ilha de Santo Aleixo - Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco/arquivo

O slogan da campanha é "Viva um verão naturalmente incrível". A ação tem o objetivo de movimentar a economia local e o mercado de turismo de negócios, além de gerar emprego e renda.



A temática adotada neste ano se dá, segundo o governo, por conta da riqueza de Pernambuco em cultura, gastronomia e história. "O Estado ganha notoriedade pelas belezas naturais que tem, como as cachoeiras, praias, festivais e as tradicionais festas de Carnaval e São João."

Confira os destinos:

•Marco Zero (Recife)

•Igreja da Sé (Olinda)

•Porto de Galinhas (Ipojuca)

•Fernando de Noronha

•Praia dos Carneiros (Tamandaré)

•Ilha de Santo Aleixo (Sirinhaém)

•Praia de São José da Coroa Grande

•Igreja de Nazaré (Cabo de Santo Agostinho)

•Praia da Coroa do Avião (Igarassu)

•Vale do Catimbau (Buíque)

•Carnaval de Olinda

•Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

•São João de Caruaru

•Fenearte

•Cais do Sertão (Recife)

•Haras (Gravatá)



